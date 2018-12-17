Человечество вымрет из-за отказа от секса, вызванного перенаселением планеты





Демографы подсчитали, что за 12 лет численность населения планеты увеличится почти на миллиард. Но, несмотря на такую тенденцию, человечество имеет все шансы исчезнуть, ведь люди все реже занимаются сексом. Результаты эксперимента с мышами показали, что грызуны, когда их становится слишком много, перестают размножаться, делаются слишком агрессивными и направляют свою энергию в другое русло.Консультант космического агентства NASA доктор Калхун и экономист Макс Куммеров полагают, что исследования ученых похожи на правду. Скорость роста населения планеты увеличивается с каждым годом. Люди становятся жестокими и агрессивными. Такие лица попадают во власть, в том числе в странах, обладающих ядерным оружием. Кроме того, все это отягощается отказом от секса. При резком сокращении народонаселения это может обернуться тотальным вымиранием.