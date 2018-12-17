Работу камчатского аэропорта приостановили вследствие инцидента с американским самолётом
Работу камчатского аэропорта приостановили по причине инцидента, который случился с частным американским самолётом. На сегодняшний день работу аэродрома уже восстановили.
Владимир Каюмов, являющийся министром транспорта, а также строительства дорог по Камчатскому краю, заявил, что аэропорт Петропавловск-Камчатский будет временно закрыт. Причиной является инцидент, произошедший с частным воздушным судном из Соединённых Штатов. «Кодиак-100» во время совершения посадки потерял одно колесо. Вследствие этого была заблокирована пневматика. В итоге воздушное судно выехало за взлетно-посадочную полосу.
Издание «Слово и Дело» сообщило, что аэропорт на протяжении 3 часов не мог принимать, а также отправлять рейсы. В это время аварийные местные службы проводили работы по перемещению неисправного самолёта. На борту американского судна не имелось пассажиров. При этом пилот самолета увечий не получил.
Владимир Каюмов, являющийся министром транспорта, а также строительства дорог по Камчатскому краю, заявил, что аэропорт Петропавловск-Камчатский будет временно закрыт. Причиной является инцидент, произошедший с частным воздушным судном из Соединённых Штатов. «Кодиак-100» во время совершения посадки потерял одно колесо. Вследствие этого была заблокирована пневматика. В итоге воздушное судно выехало за взлетно-посадочную полосу.
Издание «Слово и Дело» сообщило, что аэропорт на протяжении 3 часов не мог принимать, а также отправлять рейсы. В это время аварийные местные службы проводили работы по перемещению неисправного самолёта. На борту американского судна не имелось пассажиров. При этом пилот самолета увечий не получил.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:04