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Работу камчатского аэропорта приостановили вследствие инцидента с американским самолётом

Работу камчатского аэропорта приостановили по причине инцидента, который случился с частным американским самолётом. На сегодняшний день работу аэродрома уже восстановили.

Работу камчатского аэропорта приостановили вследствие инцидента с американским самолётом


Владимир Каюмов, являющийся министром транспорта, а также строительства дорог по Камчатскому краю, заявил, что аэропорт Петропавловск-Камчатский будет временно закрыт. Причиной является инцидент, произошедший с частным воздушным судном из Соединённых Штатов. «Кодиак-100» во время совершения посадки потерял одно колесо. Вследствие этого была заблокирована пневматика. В итоге воздушное судно выехало за взлетно-посадочную полосу.

Издание «Слово и Дело» сообщило, что аэропорт на протяжении 3 часов не мог принимать, а также отправлять рейсы. В это время аварийные местные службы проводили работы по перемещению неисправного самолёта. На борту американского судна не имелось пассажиров. При этом пилот самолета увечий не получил.



 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:04

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