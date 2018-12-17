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Юлий Гусман рассказал журналистам о богатстве Александра Маслякова

Юлий Гусман является постоянным членом жюри КВН и во время беседы с журналистами ответил на вопросы, касающиеся Александра Маслякова. Он рассказал о богатстве ведущего, назвав его потрясающим организатором.
Юлий Гусман рассказал журналистам о богатстве Александра Маслякова

Популярная программа уже 55 лет радует зрителей и остается востребованной, но также приносит солидный доход владельцам. Многие игроки откровенно говорили о членских взносах, позволяющих компании получать прибыль -260000 долларов за сезон. Кроме того, семья Масляковых занимается продажей прав на трансляцию игр Первому каналу, но сам ведущий предпочитает не афишировать свой материальный достаток.

Юлий Гусман не отрицает, что знаменитость имеет дом на Рублевке и другую недвижимость вместе с иномарками, потому что, его программа всегда занимает верхнюю строчку рейтингов. Также коллега заслужил финансовый успех благодаря труду, а потому не стоит завидовать его богатству.



 
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:26

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