В адрес Джеффри Раша последовало обвинение в непристойном поведении





Актриса утверждает, что это происходило в гримерке. Затем Джеффри Раш неподобающим образом подсматривал за ней, пока она мылась в душе, и слал ей «пошлые SMS-сообщения». Сам голливудский актер все обвинения отрицает, заявляя, что журналисты вырвали слова Стоун из контекста.Однако стоит отметить, что Джеффри Раша не впервые обвиняют в «недостойном поведении». В конце 2017 года представители Сиднейской театральной компании заявили о том, что в 2015 году актер непристойно себя вел во время постановки пьесы «Король Лир». Но и эти обвинения Джеффри Раш категорически отверг.