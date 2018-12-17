АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.43
Курс валют на 15.12.2018

В адрес Джеффри Раша последовало обвинение в непристойном поведении

Яэль Стоун пожаловалась на непристойное поведение Джеффри Раша. По словам австралийской актрисы, в период работы над театральной постановкой «Записки сумасшедшего» обладатель «Оскара» и «Золотого глобуса» танцевал перед ней в обнаженном виде.

В адрес Джеффри Раша последовало обвинение в непристойном поведении


Актриса утверждает, что это происходило в гримерке. Затем Джеффри Раш неподобающим образом подсматривал за ней, пока она мылась в душе, и слал ей «пошлые SMS-сообщения». Сам голливудский актер все обвинения отрицает, заявляя, что журналисты вырвали слова Стоун из контекста.

Однако стоит отметить, что Джеффри Раша не впервые обвиняют в «недостойном поведении». В конце 2017 года представители Сиднейской театральной компании заявили о том, что в 2015 году актер непристойно себя вел во время постановки пьесы «Король Лир». Но и эти обвинения Джеффри Раш категорически отверг.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юлий Гусман рассказал журналистам о богатстве
Супермодель Синди Кроуфорд собирается развестись
Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно попала в
У звезды «Дома-2» Алены Водонаевой взломали
В адрес Джеффри Раша последовало обвинение в
Певица Нюша опубликовала трогательное фото вместе
Виктор Дробыш заявил о возвращении Николая
Виктория Романец узнала про дорогой подарок
Ольга Серябкина порадовала поклонников новым
Учёные рассказали о взаимосвязи матки и работы
Экс-возлюбленная Евгения Осина Елена Скорнякова
Эксперты составили рейтинг самых значимых новых
Звезда "Дома-2" Маргарита Марсо устроила своему
Ксения Бородина в Instagram заявила, что экскорт
Учёные: В подводном вулкане Тихого океана обитают
Звезда "Дома-2" Юля Романова подралась с мужем
Главная блондинка "Дома-2" Марина Африкантова
Великую пирамиду Хеопса строили изнутри,
Эксперт назвал три ключевых фактора, которые
В Apple Watch обнаружили приятную секретную
Ателье Brabus презентовало тюнингованную версию
В Индии начали реализовывать обновленный хэтчбек
Компания Microsoft запатентовала устройство для
Эксперты рассказали, как автомобилистам экономить
Юг Франции может исчезнуть с лица Земли из-за
Sony запустила новый сервис «Моя жизнь с PS4»
Учёные: Бактерии способны выживать в соляной
Принц Гарри пожертвовал рождественской охотой
Ученые воссоздали в 3D мистические Врата Солнца
Instagram: Настя Каменских предстала в образе
Просмотреть все новости