Виктор Дробыш заявил о возвращении Николая Носкова на сцену

У 62-летнего певца был удален тромб, образовавшийся в шейном отделе позвоночника в результате ишемического спинального инсульта. Николая Носкова доставили в реанимацию, где его сразу же подключили к аппарату жизнеобеспечения организма. После реанимационных мер последовал длительный период реабилитации, в течение которого с музыкантом работали врачи и психологи.Затем в 2018 году появились слухи, что Николая Носкова поразил еще один инсульт, но вместе c этим Виктор Дробыш объявил о том, что становится продюсером певца. После такого заявления поклонники Носкова рассчитывали на его скорое возвращение на сцену. Несмотря на тяжелое состояние и сложности с произношением музыкант уже способен петь. По словам Дробыша, Носков и выступавший на «Евровидение-2016» певец IVAN сейчас совместно работают над новой песней.