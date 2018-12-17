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Виктор Дробыш заявил о возвращении Николая Носкова на сцену

Российский певец и музыкант Николай Носков вернется на сцену, об этом заявил его продюсер Виктор Дробыш. Похоже, певцу удалось справиться с последствиями тяжелейшего инсульта, поразившего его весной нынешнего года.

Виктор Дробыш заявил о возвращении Николая Носкова на сцену


У 62-летнего певца был удален тромб, образовавшийся в шейном отделе позвоночника в результате ишемического спинального инсульта. Николая Носкова доставили в реанимацию, где его сразу же подключили к аппарату жизнеобеспечения организма. После реанимационных мер последовал длительный период реабилитации, в течение которого с музыкантом работали врачи и психологи.

Затем в 2018 году появились слухи, что Николая Носкова поразил еще один инсульт, но вместе c этим Виктор Дробыш объявил о том, что становится продюсером певца. После такого заявления поклонники Носкова рассчитывали на его скорое возвращение на сцену. Несмотря на тяжелое состояние и сложности с произношением музыкант уже способен петь. По словам Дробыша, Носков и выступавший на «Евровидение-2016» певец IVAN сейчас совместно работают над новой песней.



 
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ШоуБиз / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:54

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