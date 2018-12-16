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Стефания Маликова выложила в Instagram фото со своим младшим братом Марком

Стефания Маликова, являющаяся старшей дочкой Дмитрия Маликова, выложила в Instagram снимок со своим младшим братом, которого зовут Марк. Девушка на фото держит ребёнка у себя на руках. Сбоку стоит красивая елка, наряженная игрушками.

Стефания Маликова выложила в Instagram фото со своим младшим братом Марком


У Дмитрия и Елены Маликовых сын появился благодаря суррогатному материнству. О рождении ребёнка российский певец заявил официально 29 января в свой очередной день рождения. Имя для сына родители подбирали, используя православный календарь. Дмитрий с Еленой поженились в 1992 году. Кроме Марка родители растят дочку Стефанию, которой уже исполнилось 18 лет. У жены также имеется дочка 33-летняя Ольга от своего прошлого брака.

«Dni24» ранее сообщали, что Любовь Успенская в Сети выложила новый снимок, на котором певица раскрыла секрет укладки своих волос.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:38

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