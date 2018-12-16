Стефания Маликова выложила в Instagram фото со своим младшим братом Марком
Стефания Маликова, являющаяся старшей дочкой Дмитрия Маликова, выложила в Instagram снимок со своим младшим братом, которого зовут Марк. Девушка на фото держит ребёнка у себя на руках. Сбоку стоит красивая елка, наряженная игрушками.
У Дмитрия и Елены Маликовых сын появился благодаря суррогатному материнству. О рождении ребёнка российский певец заявил официально 29 января в свой очередной день рождения. Имя для сына родители подбирали, используя православный календарь. Дмитрий с Еленой поженились в 1992 году. Кроме Марка родители растят дочку Стефанию, которой уже исполнилось 18 лет. У жены также имеется дочка 33-летняя Ольга от своего прошлого брака.
«Dni24» ранее сообщали, что Любовь Успенская в Сети выложила новый снимок, на котором певица раскрыла секрет укладки своих волос.
У Дмитрия и Елены Маликовых сын появился благодаря суррогатному материнству. О рождении ребёнка российский певец заявил официально 29 января в свой очередной день рождения. Имя для сына родители подбирали, используя православный календарь. Дмитрий с Еленой поженились в 1992 году. Кроме Марка родители растят дочку Стефанию, которой уже исполнилось 18 лет. У жены также имеется дочка 33-летняя Ольга от своего прошлого брака.
«Dni24» ранее сообщали, что Любовь Успенская в Сети выложила новый снимок, на котором певица раскрыла секрет укладки своих волос.