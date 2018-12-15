Новый смартфон F1 от компании Umidigi оценен в 199 долларов
Китайская компания Umidigi раскрыла новые подробности смартфона F1. Устройство, названное убийцей флагманов, оценено в 199 долларов.
Umidigi F1 базируется на ОС Android 9.0 Pie, оборудован процессором Mediatek Helio P6, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, 4 Гб ОЗУ, 1128 гигабайтами флеш-памяти, аккумуляторной батареей объёмом 5100 mAh и модульной камерой на 16 Мп.
Разработчики назвали Umidigi F1 убийцей флагманских устройств и оценили новинку в 199 долларов.
Umidigi F1 базируется на ОС Android 9.0 Pie, оборудован процессором Mediatek Helio P6, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, 4 Гб ОЗУ, 1128 гигабайтами флеш-памяти, аккумуляторной батареей объёмом 5100 mAh и модульной камерой на 16 Мп.
Разработчики назвали Umidigi F1 убийцей флагманских устройств и оценили новинку в 199 долларов.
Технологии
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 18:28