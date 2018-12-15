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Анастасия Решетова рассказала поклонникам о своих странностях и «загонах»

Российская модель Анастасия Решетова на своей страничке в социальной сети Instagram рассказала поклонникам о множестве странных привычек и "загонах", которые ей присущи. Как отметила сама знаменитость она перфекционистка, а еще отправляет вещи в стирку после разового использования.
Анастасия Решетова рассказала поклонникам о своих странностях и «загонах»

Модель Анастасия Решетова опубликовала фотографии в сети Instagram, которую подписала перечнем своих странных привычек.
Звезда отметила, что одним из главных ее правил является стирка вещей и даже полотенец после разового применения. Также, Анастасия всегда носит в сумочке антисептические средства для кожи рук и очень часто моет свой автомобиль. Из-за вечной нехватки времени пятьдесят процентов приема пищи, по словам модели, у нее проходит в авто.

Решетова рассказала фоловерам, что достаточно много ест, хотя, если нужно, то от еды может отказаться, а вот от чего у звезды не получается отказаться, так это от ароматного кофе.

Оказывается, девушка ходит каждую неделю в церковь, при этом верит в астрономию и не упускает шанс загадать желание, когда часы показывают одинаковые цифры. Еще Анастасия не прочитывает книги полностью и ведет себя всегда открыто и прямолинейно.

Фанаты Анастасии Решетовой быстро откликнулись на размещенный моделью список и прокомментировали, что подобные странности и «загоны» свойственны многим людям.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:44

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