Планшет Alldocube M8 наделили процессором MediaTek Helio X27





Устройство наделили восьмидюймовым дисплеем, а также графическим адаптером Mali T880 MP4. Представителями компании отмечается, что Alldocube M8 сможет работать с любой современной игрой, а также приложением. Автономность планшету обеспечивает аккумуляторная батарея на 5500 мАч.Моделью поддерживаются телефонные звонки, 2 SIM-карты, а также связь 4G. Модель в рамках мирового рынка представят в нескольких вариациях с различными расцветками корпуса, а также разными объемами ОЗУ.