Планшет Alldocube M8 наделили процессором MediaTek Helio X27
Планшет версии Alldocube M8 наделён процессором MediaTek Helio X27. Устройство расценивается в $129. Модель начнут продавать в первой половине будущего года.
Устройство наделили восьмидюймовым дисплеем, а также графическим адаптером Mali T880 MP4. Представителями компании отмечается, что Alldocube M8 сможет работать с любой современной игрой, а также приложением. Автономность планшету обеспечивает аккумуляторная батарея на 5500 мАч.
Моделью поддерживаются телефонные звонки, 2 SIM-карты, а также связь 4G. Модель в рамках мирового рынка представят в нескольких вариациях с различными расцветками корпуса, а также разными объемами ОЗУ.
Устройство наделили восьмидюймовым дисплеем, а также графическим адаптером Mali T880 MP4. Представителями компании отмечается, что Alldocube M8 сможет работать с любой современной игрой, а также приложением. Автономность планшету обеспечивает аккумуляторная батарея на 5500 мАч.
Моделью поддерживаются телефонные звонки, 2 SIM-карты, а также связь 4G. Модель в рамках мирового рынка представят в нескольких вариациях с различными расцветками корпуса, а также разными объемами ОЗУ.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:43