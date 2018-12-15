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Дочка Ларисы Гузеевой рассказала о новом романе в Instagram

Дочка Ларисы Гузеевой недавно рассталась с возлюбленным Сергеем Шереметьевым, поклонники очень беспокоились за нее. Сейчас Ольга Бухарова решила успокоить фанатов и рассказала о новом романе в Instagram.

Дочка Ларисы Гузеевой рассказала о новом романе в Instagram

Ранее ходили слухи, что дочка Ларисы Гузеевой тяжело переживает разрыв с Сергеем Шереметьевым. Фанаты часто спрашивали Ольгу Бухарову о ее состоянии здоровья и боялись, что девушка впадет в депрессию. Но наследница телеведущей решила развеять все слухи и сообщила, что не переживает из-за разрыва отношений с избранником. Ольга Бухарова отметила, что уже состоит в новых отношениях и просит пользователей Сети не приписывать ее к старому роману. Ведь ее бывший возлюбленный тоже нашел новую любовь.

Дочка Ларисы Гузеевой рассказала о новом романе в Instagram

Дочка Ларисы Гузеевой заверила, что они с Сергеем Шереметьевым остались друзьями. Но при этом наследница телеведущей не стала разглашать, кто стал ее новым избранником, она даже не назвала его имени. На данный момент фанаты пытаются узнать, с кем у Ольги Бухаровой роман.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:37

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