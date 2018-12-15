Ани Лорак показала эротичное фото с новогоднего выступления в Instagram

"Скоро наступит Новый год! А как вы готовитесь к грядущим праздникам?" - спросила блогерша у подписчиков.

Лорак выложила в своём блоге кадр из будущего выступления к Новому году. Записанный заранее номер телезрителям могут показать в праздничную ночь на одном из "огоньков". Как и коллеги по эстраде, весь декабрь исполнительница усердно трудится в новогодних шоу, успевая быть наставницей в передаче "Голос".Судя по выставленному в Instagram кадру, Лорак подготовила эротичное выступление, для которого подобрала очень смелый наряд. Грудь певица подчеркнула топом-бюстье, а тонкую талию - высокими шортами. Поклонники дивы отметили, как превосходно она выглядит, и одарили новый образ кумира комплиментами.Кроме того, Лорак занята в мюзикле на льду "Аленький цветочек", в котором приняла участие фигуристка Татьяна Навка. Певица озвучила в нем героиню Настеньку. Увидеть шоу россияне смогут с 25 декабря.