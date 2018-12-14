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Смартфон Lenovo Z5s получит 10 Гбайт оперативной памяти и тройную камеру

Недавно стало известно, что смартфон Lenovo Z5s получит от разработчиков 10 Гбайт оперативной памяти и тройную камеру. Новые сведения появились благодаря серии тизеров, которые опубликовала компания-производитель.


Смартфон Lenovo Z5s получит 10 Гбайт оперативной памяти и тройную камеру

Один из тизеров бренда говорит о том, что новое устройство оснастят системой Snapdragon 710, но не исключено также и применение такого мощного процессора как Snapdragon 845 с 8 ядрами Kryo 385. Камерофон, согласно данным тизера, обеспечат 8 ГБ оперативной памяти, а тройная камера обойдет Xiaomi Mi 8 качеством фотографий.

Смартфон Lenovo Z5s получит 10 Гбайт оперативной памяти и тройную камеру

Анонсировать продукт Lenovo Z5s компания, занимающая 5 в мире место по производству мобильных устройств, должна 17 декабря этого года. Предположительная цена гаджета составит от 550 американских долларов.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:10

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