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Ксения Бородина случайно проболталась, что Ольге Рапунцель давно исполнилось 35

Ведущая телестройки «Дом-2» Ксения Бородина случайно озвучила реальный возраст своей подопечной Ольги Рапунцель.

Поведение Рапунцель активно обсуждается не только на реалити-шоу «Дом-2», но и за его пределами. Поклонники проекта не устают высказываться по поводу отвратительных поступков Ольги, которая напрочь отказывается ценить свою младшую сестру Алену и женщину, которая подарила ей жизнь.

Ксения Бородина случайно проболталась, что Ольге Рапунцель давно исполнилось 35

Кроме того, многочисленных телезрителей телепроекта откровенно веселит тот момент, когда замужняя женщина и мать пытается строить из себя молоденькую «девчушку», а также постоянно указывает на то, что ей только недавно исполнилось 30 лет.

Только вот Бородина, как оказалось, устала продолжать молчать и решила озвучить реальный возраст «бренда» реалити-шоу. В одном из свежих выпусков «Дома-2» Ксения решила обуздать Рапунцель и указать ей на то, что на самом деле ей давно исполнилось 35.

Ксения Бородина случайно проболталась, что Ольге Рапунцель давно исполнилось 35

К слову, еще один ведущий проекта Андрей Черкасов и вовсе пошел дальше. Мужчина заявил, что у него есть подтвержденная информация, в которой говорится, что Ольга ранее работала не только на сайтах для взрослых, но и летала в Китай, где зарабатывала на жизнь не совсем достойным способом.

Впрочем, телезрители «Дома-2» уже давно подозревают, что Рапунцель на самом деле не 30 лет, а ближе к 40. По словам внимательных поклонников шоу, возраст Ольги выдают ее многочисленные морщины, которые длинноволосой красавице не удается скрыть.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:32

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