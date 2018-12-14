Ксения Бородина случайно проболталась, что Ольге Рапунцель давно исполнилось 35





Поведение Рапунцель активно обсуждается не только на реалити-шоу «Дом-2», но и за его пределами. Поклонники проекта не устают высказываться по поводу отвратительных поступков Ольги, которая напрочь отказывается ценить свою младшую сестру Алену и женщину, которая подарила ей жизнь.Кроме того, многочисленных телезрителей телепроекта откровенно веселит тот момент, когда замужняя женщина и мать пытается строить из себя молоденькую «девчушку», а также постоянно указывает на то, что ей только недавно исполнилось 30 лет.Только вот Бородина, как оказалось, устала продолжать молчать и решила озвучить реальный возраст «бренда» реалити-шоу. В одном из свежих выпусков «Дома-2» Ксения решила обуздать Рапунцель и указать ей на то, что на самом деле ей давно исполнилось 35.К слову, еще один ведущий проекта Андрей Черкасов и вовсе пошел дальше. Мужчина заявил, что у него есть подтвержденная информация, в которой говорится, что Ольга ранее работала не только на сайтах для взрослых, но и летала в Китай, где зарабатывала на жизнь не совсем достойным способом.Впрочем, телезрители «Дома-2» уже давно подозревают, что Рапунцель на самом деле не 30 лет, а ближе к 40. По словам внимательных поклонников шоу, возраст Ольги выдают ее многочисленные морщины, которые длинноволосой красавице не удается скрыть.