Роман Капаклы начал много времени проводить с Ириной Пинчук





На прошлой неделе Роман сделал Марине предложение руки и сердца, после чего влюбленные активно принялись обсуждать подготовку к собственной свадьбе. Вполне вероятно, что благодаря решению жениться на Африкантовой Капаклы увеличил свои шансы в проектном конкурсе «Человек года 2018».Ведь несколько дней назад в социальных сетях появилась информация, что Рома обошел беременную Алену Рапунцель-младшую в соревнованиях, и теперь он является владельцем московской недвижимости. Впрочем, многие телезрители «Дома-2» уверены, что Капаклы все-таки поспешил с предложением.А все из-за того, что в последнее время поклонники реалити-шоу заметили, как весело Роману проводить время с Ириной Пинчук, с которой парень буквально каждый день смеется и вовсю веселится в Периметре. По мнению фанатов проекта, Капаклы начал задумываться о том, чтобы найти себе возлюбленную его возраста, так как разница в возрасте с Африкантовой составляет почти десять лет.Как стало известно, Роман не только начал проводить довольно много времени с Ириной, но и даже взялся за ее внешний вид, а если быть точнее, решил помочь девушке избавиться от лишних килограмм, которые, по словам Пинчук, мешают ей обзавестись нормальными и продолжительными отношениями.