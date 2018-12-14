Максим Виторган намекнул, что постоянно скандалит с Ксенией Собчак

«Виторган, все и так давно знают о том, что у вас с Собчак не все хорошо в семье! Ну не будет замужняя женщина просто так ходить по светским мероприятиям с другим мужчиной..», - пишут в Сети.

Актер Виторган разместил у себя на страничке в Instagram новую довольно странную видеозапись, которая буквально «взорвала» социальные сети. А все из-за того, что своей публикацией Максим только подогрел сплетни о том, что в его звездной семье не все так хорошо, как они с Ксенией продолжают демонстрировать.На видео снят коллега мужа Собчак, который говорит, что муж и жена являются одной сатаной. Под роликом Виторган решил более подробно раскрыть смысл публикации, поэтому оставил весьма непристойную надпись. Именно этой подписью, уверены многие интернет-пользователи, Максим хотел намекнуть своим поклонникам, что в последнее время постоянно скандалит с Ксенией.Стоит отметить, что на записи акцент сделан на рога, которые демонстрирует коллега актера, приставив два указательных пальца к своей голове. А ведь в социальных сетях давно поговаривают о том, что в семействе Виторгана и Собчак наступила черная полоса.Якобы Максим поднимает на Ксению руку, а телезнаменитость, в свою очередь, изменяет мужу с известным российским режиссером, с которым не единожды уже была замечена в обществе.