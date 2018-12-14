АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Иностранные знаменитости, пожелавшие переехать в Россию
EUR 75.39 USD 66.26
Курс валют на 14.12.2018

Максим Виторган намекнул, что постоянно скандалит с Ксенией Собчак

Супруг скандальной журналистки Ксении Собчак Максим Виторган намекнул на постоянные ссоры в семействе.

Актер Виторган разместил у себя на страничке в Instagram новую довольно странную видеозапись, которая буквально «взорвала» социальные сети. А все из-за того, что своей публикацией Максим только подогрел сплетни о том, что в его звездной семье не все так хорошо, как они с Ксенией продолжают демонстрировать.

Максим Виторган намекнул, что постоянно скандалит с Ксенией Собчак

На видео снят коллега мужа Собчак, который говорит, что муж и жена являются одной сатаной. Под роликом Виторган решил более подробно раскрыть смысл публикации, поэтому оставил весьма непристойную надпись. Именно этой подписью, уверены многие интернет-пользователи, Максим хотел намекнуть своим поклонникам, что в последнее время постоянно скандалит с Ксенией.

«Виторган, все и так давно знают о том, что у вас с Собчак не все хорошо в семье! Ну не будет замужняя женщина просто так ходить по светским мероприятиям с другим мужчиной..», - пишут в Сети.


Максим Виторган намекнул, что постоянно скандалит с Ксенией Собчак

Стоит отметить, что на записи акцент сделан на рога, которые демонстрирует коллега актера, приставив два указательных пальца к своей голове. А ведь в социальных сетях давно поговаривают о том, что в семействе Виторгана и Собчак наступила черная полоса.

Якобы Максим поднимает на Ксению руку, а телезнаменитость, в свою очередь, изменяет мужу с известным российским режиссером, с которым не единожды уже была замечена в обществе.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко изменяли друг
Ученые из США узнали, кто приручил альпака около
"Он готов меня заказать": Жена футболиста
У Анджелины Джоли новый роман с Джаредом Летом
Компания Xiaomi готовит выпуск компактного
Ученые доказали, что рисование помогает
Названы критерии для выбора главной новогодней
Ксения Бородина случайно проболталась, что Ольге
Беременная Меган Маркл лишилась права голоса
"Яндекс" объяснил ситуацию с "умершим" Петром
Роман Капаклы начал много времени проводить с
Выпавшие из инкассаторской машины доллары привели
Эвелина Блёданс "забыла" надеть бельё на премьеру
Ксения Бородина приехала на съемки передачи
Разработана «умная» татуировка, которая способна
В небе над тремя штатами США пронеслась невидимая
Ученые: Потребление глины эффективнее диет и
Минздрав России готовит законопроект о повышении
Ученые: Подледное озеро в Антарктиде изучат с
Максим Виторган намекнул, что постоянно скандалит
Бюджетный Samsung Galaxy M20 получит двойную
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев
Наследникам солиста "Иванушки International"
В 2019 году Kia выведет на рынок бюджетный Kia
Над Нью-Йорком был замечен огромный светящейся НЛО
Натали Портман появилась на показе премьеры Vox
Ольга Бузова показала, как обустроила свою
Анастасия Макеева решилась на подтяжку лица
Юлия Ефременкова ответила Екатерине Колисниченко
Мелания Трамп насмешила публику новой причёской в
Просмотреть все новости