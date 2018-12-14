Компания Xiaomi готовит выпуск компактного фотопринтера для смартфонов





Китайская компания, занимающая 6 в мире место по производству смартфонов, не сообщает подробных характеристик новинки Xiaomi Mijia Photo Printer. Но известно, что аппарат предназначен для печати с фаблетов и смартфонов.Кнопка включения/выключения расположена в верхней части новинки, а спереди - светодиодные индикаторы, предназначенные для уведомления о текущем процессе. Обмен данных фотоприпринтера и смартфона осуществляется через беспроводную сеть Wi-Fi.Пользователь может распечатывать фото средних размеров благодаря новинке от Xiaomi. Компания анонсирует разработку в декабре 2018 года. Цена устройства может составить 70-75 долларов.