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Мелания Трамп насмешила публику новой причёской в стиле мужа-президента

Первая леди США Мелания Трамп насмешила публику новой причёской в стиле мужа Дональда. Американцы пошутили, что в ванной Белого дома с утра случилась путаница.

Мелания Трамп насмешила публику новой причёской в стиле мужа-президента

Как информирует USA Today, Мелания Трамп дала интервью каналу Fox News с новой причёской, насмешившей зрителей. Во время разговора с телеведущим Шоном Хэннити первая леди предстала в образе блондинки, высветлив волосы на несколько оттенков. До этого модель много лет предпочитала быть шатенкой, однако теперь, как шутят жители США, у супругов появилось куда больше общего.

Пользователи Сети и зрители, посмотревшие интервью, принялись критиковать странный выбор Трамп. Кто-то предположил, что с утра в ванной комнате Белого дома случилась какая-то путаница. Другие отметили, что модель случайно перепутала свою краску для волос с той, которой пользуется президент.

Мелания Трамп насмешила публику новой причёской в стиле мужа-президента

"Красить себе волосы в ванной Белого дома не лучшая затея", - издеваются над Трамп американцы.

Напомним, что ранее с первой леди случился конфуз во время визита в Кению. Мелания Трамп примерила костюм, какие носили колонизаторы Африки, эксплуатирующие коренное население. Общественность посчитала такую оплошность дурным тоном.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:30

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