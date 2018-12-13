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Анджелина Джоли готовит месть для экс-супруга Брэда Питта

Голливудская звезда Анджелина Джоли осталась крайне недовольна многочисленными уступками экс-супругу Брэду Питту, на которые ей пришлось пойти ради мирного решения вопроса опеки над их многочисленным потомством, и готовит для него план мести. Об этом рассказали прессе инсайдеры из окружения звёздной пары.

Анджелина Джоли готовит месть для экс-супруга Брэда Питта

Развод голливудских звёзд Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже более двух лет и, вероятно, так ещё и не закончен. Он получился очень затяжным, громким и весьма скандальным. Пара всё никак не разберётся с совместно нажитым имуществом и опекой над шестью детьми. Недавно в процессе обсуждений они вроде бы пришли к мирному разрешению вопроса, но теперь инсайдеры рассказали, что Джоли недовольна достигнутым результатом.

Анджелина Джоли готовит месть для экс-супруга Брэда Питта

Якобы Джоли говорила, она пошла на большие уступки бывшему мужу, и всё это она делала ради спокойствия детей. Также по информации инсайдеров, Анджелина говорит, вообще бы запретила любые встречи детей и Питта, но, к сожалению, этого она сделать не может, не приступив закон. Поэтому она планирует месть бывшему супругу. Достоверно не известно, «отыграется» ли она на Питте во время раздела имущества или каким-то другим способом, но в том, что она ему будет мстить, инсайдеры практически уверены.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:30

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