Анджелина Джоли готовит месть для экс-супруга Брэда Питта





Развод голливудских звёзд Анджелины Джоли и Брэда Питта длится уже более двух лет и, вероятно, так ещё и не закончен. Он получился очень затяжным, громким и весьма скандальным. Пара всё никак не разберётся с совместно нажитым имуществом и опекой над шестью детьми. Недавно в процессе обсуждений они вроде бы пришли к мирному разрешению вопроса, но теперь инсайдеры рассказали, что Джоли недовольна достигнутым результатом.Якобы Джоли говорила, она пошла на большие уступки бывшему мужу, и всё это она делала ради спокойствия детей. Также по информации инсайдеров, Анджелина говорит, вообще бы запретила любые встречи детей и Питта, но, к сожалению, этого она сделать не может, не приступив закон. Поэтому она планирует месть бывшему супругу. Достоверно не известно, «отыграется» ли она на Питте во время раздела имущества или каким-то другим способом, но в том, что она ему будет мстить, инсайдеры практически уверены.