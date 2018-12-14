Ученые: В Новогодние праздники у людей возрастает риск инфаркта





Научные деятели проводили наблюдения за здоровьем практически 300 000 шведских жителей, начиная с 1998 года и заканчивая 2013 годом. Медики установили, что как приятные, а также неприятные события способствуют появлению ишемии, инфаркта и прочих болезней сердца. Шведские жители в будние дни зачастую умирали либо попадали в медицинские учреждения утром. А вот в рассматриваемые праздники данное время смещалось примерно на 10 часов. Граждане Швеции на 37 процентов чаще в это время подвергались инфарктам, а также прочим сердечным болезням, в сравнении со средними годовыми показателями.По мнению исследователей, большая смертность в данные дни связана с употреблением алкогольных напитков, учащающимися авариями, сильными стрессами, связанными с подготовкой празднований, и встречами с родственниками.