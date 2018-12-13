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Звезда «Дома-2» Марина Африкантова решила обсудить в Instagram моду на брови

Одна из самых красивых, по мнению телезрителей «Дома-2», участниц скандально-известного реалити-шоу Марина Африкантова раскрыла некоторые секреты «бьюти-образа».

На днях Марина опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, в котором заявила, что брови являются основой «бьюти-образа». Блондинка поинтересовалась у поклонников, знают ли они, что от формы бровей зависит практически все.

Звезда «Дома-2» Марина Африкантова решила обсудить в Instagram моду на брови

По словам Африкантовой, та или иная форма бровей может изменить не только выражение лица, но и даже взгляд. Участница «Дома-2» даже вспомнила тоненькие брови, которые были популярны в 20-х годах. Тогда такую форму бровей в моду ввели голливудские дивы.

Впрочем, спустя несколько лет мода на брови снова поменялась. В 50-е стало модно иметь «сексуальный» изгиб, как у Мэрилин Монро. Тогда волоски бровей немного приподнимали наверх, чтобы создать игривый взгляд. Потом же все пошло по накатанной «широкие, плоские, галочки и т.д.», пишет Марина в личном микроблоге.

Звезда «Дома-2» Марина Африкантова решила обсудить в Instagram моду на брови

Сейчас Африкантова очень счастлива тому, что, наконец, в моду пришли по-настоящему красивые брови – естественные, владелицей которых она как раз и является.

К слову, свежий пост Марины о бровях мало кого заинтересовал, несмотря даже на то, что на страничку в Instagram участницы «Дома-2» подписано больше полтора миллиона пользователей. Лишь некоторые из подписчиков блондинки присоединились к обсуждению основ «бьюти-образа».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:15

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