В Перми житель продаёт в интернете усы своих котов





В Перми владелец двух шотландских котов выставил в Сети на продажу усы. Идея собирать их пришла жене и ребёнку мужчины, у которых накопился целый пакет. В объявлении на Avito автор упомянул, что усы полностью натуральны, но из питомцев их никто специально не выдёргивал. Со временем они отпадали сами, а коты отращивали новые.За один такой ус пермяк запросил 50 рублей, однако не ждал, что в интернете найдутся потенциальные покупатели. По словам кошатника, объявление он написал ради шутки.Мужчина подумал, что изготовители игрушек ручной работы моли бы приклеить на них такие усы. Однако использовать их в качестве струн решил мастер декоративных музыкальных инструментов.Впрочем, для бас-гитары в готическом стиле необходимы были тёмные усы, а не светлые как у "шотландцев". Мастер думал сделать струны из волос, однако те оказались слишком тонкими. На сегодняшний день кошачьи усы по-прежнему ждут своих покупателей.