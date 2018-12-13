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В Перми житель продаёт в интернете усы своих котов

В Перми житель решил продать в интернете усы двух своих шотландских котов. Покупкой заинтересовался музыкант, ищущий струны для бутафорской бас-гитары.

В Перми житель продаёт в интернете усы своих котов

В Перми владелец двух шотландских котов выставил в Сети на продажу усы. Идея собирать их пришла жене и ребёнку мужчины, у которых накопился целый пакет. В объявлении на Avito автор упомянул, что усы полностью натуральны, но из питомцев их никто специально не выдёргивал. Со временем они отпадали сами, а коты отращивали новые.

За один такой ус пермяк запросил 50 рублей, однако не ждал, что в интернете найдутся потенциальные покупатели. По словам кошатника, объявление он написал ради шутки.

Мужчина подумал, что изготовители игрушек ручной работы моли бы приклеить на них такие усы. Однако использовать их в качестве струн решил мастер декоративных музыкальных инструментов.

Впрочем, для бас-гитары в готическом стиле необходимы были тёмные усы, а не светлые как у "шотландцев". Мастер думал сделать струны из волос, однако те оказались слишком тонкими. На сегодняшний день кошачьи усы по-прежнему ждут своих покупателей.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:31

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