Двигатель сверхтяжелой ракеты SLS загорелся во время испытаний





Испытания ракетного двигателя RS-25 для SLS завершились аварией. Во время прожига, который имитирует реальный полёт, появились вибрации и вспыхнуло пламя. На лето 2020 года запланирован запуск сверхтяжёлой ракеты SLS с четырьмя модифицированными версиями RS-25. Двигатели ранее использовались в 135 полётах, поэтому доказали NASA свою надёжность.В качестве топлива используется жидких водород. Инженеры собираются удешевить производство RS-25 и адаптировать для многоразового использования. Такая модификация получила название RS-25E и будет установлена на SLS.Тестовый прожиг прошёл 12 декабря в Миссисипи, где расположен центр Джона Стенниса. В трансляции NASA можно видеть, как двигатель у основания загорается и сильно вибрирует.В связи с аварией испытания остановили. Неисправность может сказаться на дате запуска ракеты, которая предварительно назначена на июнь. Предположительно, в тестовом запуске участвовала не старая надёжная версия RS-25, а одна из её модификаций.