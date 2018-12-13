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В России эксклюзивно представлен ASUS ZenFone Max Pro (M2)

В России эксклюзивно представлен смартфон ZenFone Max Pro от ASUS за 18 тысяч рублей. Стоимость гаджета варьируется от количества памяти ПЗУ.

В России эксклюзивно представлен ASUS ZenFone Max Pro (M2)

Россия стала первой страной, куда ASUS привёз новый ZenFone Max Pro (M2) с тремя камерами. Основная представлена двумя модулями от Sony на 12 и 5 мегапикселей, фронтальная - 13 Мп. Девайс обладает внушительной ёмкостью аккумулятора 5 тысяч мАч. По словам производителя, смартфон может продержаться в режиме ожидания около месяца, а разговаривать и пользоваться 3G можно 45 часов. Фактически ZenFone Max Pro даёт 2 дня автономной работы.

ASUS поддерживает беспроводную зарядку, NFC-сканер отпечатков и возможность бесконтактной оплаты. Экран на 6,3 дюймов имеет расширение 2280 на 1080 точек. Gorilla Glass 6 от Corning в 2 раза прочнее прошлой версии стекла и защитит смартфон практически от любых ударов.

Работает гаджет на системе Snapdragon 660 и оснащён искусственным интеллектом AI Engine. У ZenFone Max Pro (M2) есть 2 SIM-карты 4G и отдельный разъём microSD на 2 Тбайт памяти. Версия с 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ будет стоить 17,9 тысяч рублей, с 128 ГБ ПЗУ - 19,9 тыс. руб.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:43

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