В России эксклюзивно представлен ASUS ZenFone Max Pro (M2)
В России эксклюзивно представлен смартфон ZenFone Max Pro от ASUS за 18 тысяч рублей. Стоимость гаджета варьируется от количества памяти ПЗУ.
Россия стала первой страной, куда ASUS привёз новый ZenFone Max Pro (M2) с тремя камерами. Основная представлена двумя модулями от Sony на 12 и 5 мегапикселей, фронтальная - 13 Мп. Девайс обладает внушительной ёмкостью аккумулятора 5 тысяч мАч. По словам производителя, смартфон может продержаться в режиме ожидания около месяца, а разговаривать и пользоваться 3G можно 45 часов. Фактически ZenFone Max Pro даёт 2 дня автономной работы.
ASUS поддерживает беспроводную зарядку, NFC-сканер отпечатков и возможность бесконтактной оплаты. Экран на 6,3 дюймов имеет расширение 2280 на 1080 точек. Gorilla Glass 6 от Corning в 2 раза прочнее прошлой версии стекла и защитит смартфон практически от любых ударов.
Работает гаджет на системе Snapdragon 660 и оснащён искусственным интеллектом AI Engine. У ZenFone Max Pro (M2) есть 2 SIM-карты 4G и отдельный разъём microSD на 2 Тбайт памяти. Версия с 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ будет стоить 17,9 тысяч рублей, с 128 ГБ ПЗУ - 19,9 тыс. руб.
Россия стала первой страной, куда ASUS привёз новый ZenFone Max Pro (M2) с тремя камерами. Основная представлена двумя модулями от Sony на 12 и 5 мегапикселей, фронтальная - 13 Мп. Девайс обладает внушительной ёмкостью аккумулятора 5 тысяч мАч. По словам производителя, смартфон может продержаться в режиме ожидания около месяца, а разговаривать и пользоваться 3G можно 45 часов. Фактически ZenFone Max Pro даёт 2 дня автономной работы.
ASUS поддерживает беспроводную зарядку, NFC-сканер отпечатков и возможность бесконтактной оплаты. Экран на 6,3 дюймов имеет расширение 2280 на 1080 точек. Gorilla Glass 6 от Corning в 2 раза прочнее прошлой версии стекла и защитит смартфон практически от любых ударов.
Работает гаджет на системе Snapdragon 660 и оснащён искусственным интеллектом AI Engine. У ZenFone Max Pro (M2) есть 2 SIM-карты 4G и отдельный разъём microSD на 2 Тбайт памяти. Версия с 2 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ будет стоить 17,9 тысяч рублей, с 128 ГБ ПЗУ - 19,9 тыс. руб.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:43