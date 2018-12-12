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Дженнифер Лопес поразила публику "балетным" платьем с откровенным декольте

Голливудская звезда Дженнифер Лопес в очередной раз поразила публику своим откровенным нарядом. Она пришла на эфир вечернего шоу Джимми Фэллона в платье, похожем на балетную пачку, практически не скрывающем обнажённую грудь актрисы.

Дженнифер Лопес поразила публику "балетным" платьем с откровенным декольте

В последнее время 49-летняя актриса и певица Дженнифер Лопес нередко удивляет публику экстравагантными или откровенными образами. Она то повторяет «кукольный» образ, надев платье, похожее на форму школьниц, то создаёт «роковой» образ с прозрачными силуэтами и декольте «на грани».

В очередной раз побывав на эфире популярного в Америке шоу, она удивила зрителей и поклонников белоснежным декольтированным «балетным» платьем. Естественно, под такой наряд было сложно подобрать бюстгальтер, и Лопес обошлась без него, предоставив поклонникам возможность оценить её полуобнажённые формы.


Зрители не столько следили за ходом игры, в которую предложил Дженнифер поиграть ведущий, сколько за её провокационным образом. Многие отметили, несмотря на возраст, давно перешедший границы юности, Лопес выглядит прекрасно. Они восторженно отзываются о её цветущем виде и потрясающей фигуре.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:54

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