Кроссовер Volkswagen Teramont получил новые опции и оборудование в России





Специалисты решили расширить цветовую гамму для кроссовера. Теперь появились коричневый Hunting и синий Pacific с эффектом металлик. Среди нововведений и рулевое колесо с подогревом, а также отделкой из кожи.Интересно, что любители немецких моделей могут дополнительно и индивидуально оборудовать авто сиденьями второго ряда. При этом пассажиры, находящиеся на среднем ряду, отныне получат возможность с легкостью регулировать как спинки, так и подлокотники. Помимо этого, разработчики также добавили пакет "Техника" с системой кругового обзора под названием Area View, оснащенной камерой заднего вида.В настоящий момент кроссовер оснащен бензиновыми агрегатами в 220 лошадиных сил. За трансмиссию во всех марках отвечает семидиапазонный DSG.Всемирно известный концерн Volkswagen намерен выпустить на мировой авторынок массивный пикап Tanoak, седан Arteon, небольшой T-Cross и «заряженный» Polo.