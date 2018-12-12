Кроссовер Volkswagen Teramont получил новые опции и оборудование в России
В России кроссовер Volkswagen Teramont теперь оснащается новыми функциональными опциями и усовершенствованным оборудованием. Автомобиль немецкой марки пополнился системой контроля Front Assist с автоматическим торможением, также имеется современный круиз-контроль.
Специалисты решили расширить цветовую гамму для кроссовера. Теперь появились коричневый Hunting и синий Pacific с эффектом металлик. Среди нововведений и рулевое колесо с подогревом, а также отделкой из кожи.
Интересно, что любители немецких моделей могут дополнительно и индивидуально оборудовать авто сиденьями второго ряда. При этом пассажиры, находящиеся на среднем ряду, отныне получат возможность с легкостью регулировать как спинки, так и подлокотники. Помимо этого, разработчики также добавили пакет "Техника" с системой кругового обзора под названием Area View, оснащенной камерой заднего вида.
В настоящий момент кроссовер оснащен бензиновыми агрегатами в 220 лошадиных сил. За трансмиссию во всех марках отвечает семидиапазонный DSG.
Всемирно известный концерн Volkswagen намерен выпустить на мировой авторынок массивный пикап Tanoak, седан Arteon, небольшой T-Cross и «заряженный» Polo.
Специалисты решили расширить цветовую гамму для кроссовера. Теперь появились коричневый Hunting и синий Pacific с эффектом металлик. Среди нововведений и рулевое колесо с подогревом, а также отделкой из кожи.
Интересно, что любители немецких моделей могут дополнительно и индивидуально оборудовать авто сиденьями второго ряда. При этом пассажиры, находящиеся на среднем ряду, отныне получат возможность с легкостью регулировать как спинки, так и подлокотники. Помимо этого, разработчики также добавили пакет "Техника" с системой кругового обзора под названием Area View, оснащенной камерой заднего вида.
В настоящий момент кроссовер оснащен бензиновыми агрегатами в 220 лошадиных сил. За трансмиссию во всех марках отвечает семидиапазонный DSG.
Всемирно известный концерн Volkswagen намерен выпустить на мировой авторынок массивный пикап Tanoak, седан Arteon, небольшой T-Cross и «заряженный» Polo.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:00