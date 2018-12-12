Катя Варнава позабавила подписчиков в Instagram скошенными глазками

«Катя, Вам такие глаза больше идут!», «Вот какие глаза у счастья», «Такие милашки», «Наши японские друзья из Нагасаки», - пишут они.

Катя Варнава уже около пяти лет строит отношения со своим молодым человеком Константином Мякиньковым. Молодые люди давно живут вместе, но, тем не менее, не спешат узаконить отношения в ЗАГСе. Не так давно в одном из эфиров Варнава призналась, что в душе является «заядлым холостяком» и, наверное, из-за этого ей не хочется пышного бракосочетания, а вполне устраивает спокойный гражданский брак.Екатерина признавалась, возлюбленный поддерживает её в любых начинаниях, является советчиком и опорой. Парочка часто делится в соцсетях совместными фотографиями, нередко довольно забавными или интригующими.Именно к таким относится последнее фото Кати и Константина. Молодых людей сняли в обнимку со смешно скошенными глазами. Поклонники успели оценить забавную фотографию, придумав к ней много интересных комментариев.