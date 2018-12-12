Катя Варнава позабавила подписчиков в Instagram скошенными глазками
Популярная российская телеведущая, участница комедийного шоу «Comedy Women» Катя Варнава удивила подписчиков в Instagram забавным снимком со своим гражданским мужем Константином Мякиньковым, на котором парочка стоит обнявшись и скосив глаза. Катя написала, с ними всё так, но что-то и не так, тем самым задав вопрос поклонникам, что же произошло с молодыми людьми со снимка.
Катя Варнава уже около пяти лет строит отношения со своим молодым человеком Константином Мякиньковым. Молодые люди давно живут вместе, но, тем не менее, не спешат узаконить отношения в ЗАГСе. Не так давно в одном из эфиров Варнава призналась, что в душе является «заядлым холостяком» и, наверное, из-за этого ей не хочется пышного бракосочетания, а вполне устраивает спокойный гражданский брак.
Екатерина признавалась, возлюбленный поддерживает её в любых начинаниях, является советчиком и опорой. Парочка часто делится в соцсетях совместными фотографиями, нередко довольно забавными или интригующими.
Именно к таким относится последнее фото Кати и Константина. Молодых людей сняли в обнимку со смешно скошенными глазами. Поклонники успели оценить забавную фотографию, придумав к ней много интересных комментариев.
Катя Варнава уже около пяти лет строит отношения со своим молодым человеком Константином Мякиньковым. Молодые люди давно живут вместе, но, тем не менее, не спешат узаконить отношения в ЗАГСе. Не так давно в одном из эфиров Варнава призналась, что в душе является «заядлым холостяком» и, наверное, из-за этого ей не хочется пышного бракосочетания, а вполне устраивает спокойный гражданский брак.
Екатерина признавалась, возлюбленный поддерживает её в любых начинаниях, является советчиком и опорой. Парочка часто делится в соцсетях совместными фотографиями, нередко довольно забавными или интригующими.
Именно к таким относится последнее фото Кати и Константина. Молодых людей сняли в обнимку со смешно скошенными глазами. Поклонники успели оценить забавную фотографию, придумав к ней много интересных комментариев.
«Катя, Вам такие глаза больше идут!», «Вот какие глаза у счастья», «Такие милашки», «Наши японские друзья из Нагасаки», - пишут они.