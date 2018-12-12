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Катя Варнава позабавила подписчиков в Instagram скошенными глазками

Популярная российская телеведущая, участница комедийного шоу «Comedy Women» Катя Варнава удивила подписчиков в Instagram забавным снимком со своим гражданским мужем Константином Мякиньковым, на котором парочка стоит обнявшись и скосив глаза. Катя написала, с ними всё так, но что-то и не так, тем самым задав вопрос поклонникам, что же произошло с молодыми людьми со снимка.

Катя Варнава позабавила подписчиков в Instagram скошенными глазками

Катя Варнава уже около пяти лет строит отношения со своим молодым человеком Константином Мякиньковым. Молодые люди давно живут вместе, но, тем не менее, не спешат узаконить отношения в ЗАГСе. Не так давно в одном из эфиров Варнава призналась, что в душе является «заядлым холостяком» и, наверное, из-за этого ей не хочется пышного бракосочетания, а вполне устраивает спокойный гражданский брак.

Катя Варнава позабавила подписчиков в Instagram скошенными глазками

Екатерина признавалась, возлюбленный поддерживает её в любых начинаниях, является советчиком и опорой. Парочка часто делится в соцсетях совместными фотографиями, нередко довольно забавными или интригующими.

Именно к таким относится последнее фото Кати и Константина. Молодых людей сняли в обнимку со смешно скошенными глазами. Поклонники успели оценить забавную фотографию, придумав к ней много интересных комментариев.

«Катя, Вам такие глаза больше идут!», «Вот какие глаза у счастья», «Такие милашки», «Наши японские друзья из Нагасаки», - пишут они.



 
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Культура / ШоуБиз / Другое
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:43

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