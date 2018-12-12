В Сети появилась смешная пародия на Ольгу Бузову

«У меня сейчас случится настоящая истерика! Как же смешно и удачно скопирован образ Бузовой! Лучшая пародия на Ольгу!» – продолжают писать в Сети.

Не секрет, что популярность бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» не дает покоя не только многим ее недоброжелателям, но и некоторым коллегам. Впрочем, произносить в голос свое мнение про Бузову решаются немногие.Несколько часов назад буквально все социальные сети облетела пародия на Ольгу, которую многие интернет-пользователи посчитали очень смешной и удачной. Как выяснилось, автором этого творения стал Юрий Квашонкин, которого в Сети знают под псевдонимом «Юра Истерика».На сегодняшний день на страничку Юрия в Instagram подписано больше четырнадцати тысяч пользователей, которые практически каждый день с удовольствием продолжают наслаждаться его пародиями. «Юре Истерике» уже удалось скопировать образы таких знаменитостей, как Дима Билан, Алла Пугачева, Егор Крид, Алена Водонаева, Елена Малышева и многих других звезд.Впрочем, больше всего подписчикам пародиста понравилась фотопародия на телеведущую «Дома-2» Ольгу Бузову.Нужно сказать, что образ Бузовой, который скопировал «Юра Истерика», не оставил равнодушным даже некоторых звезд российского шоу-бизнеса, а кое-кто из них даже сделал репост забавной пародии на личную страничку в Instagram.