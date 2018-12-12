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Компания Olixar выпустила чехлы для смартфона Samsung Galaxy S10

Инсайдеры в социальных сетях сообщили, что разработчики компании Olixar выпустили чехлы для смартфона Samsung Galaxy S10. Эксперты опубликовали в Сети снимки аксессуаров.

Компания Olixar выпустила чехлы для смартфона Samsung Galaxy S10


Кроме чехла на Samsung Galaxy S10, в Olixar изготовили аксессуары для новых камерофонов Huawei P30 и Р30 Pro. Отмечается, что чехлы, опубликованные сейчас, похожи на те, что были в ранних утечках.

В нижней части чехла для Samsung Galaxy S10 будут расположены разъемы для зарядного устройства и наушников. В верхней части задней поверхности находится большой вырез для камеры.

Что касается чехла для Huawei P30 и Р30 Pro, то они выглядят практически одинаково, поскольку компоновка камер смартфонов очень похожа. У более продвинутой версии устройства камера будет состоять из четырех модулей и вспышки справа от камеры. Фотографии чехлов доступны по ссылке.

Samsung Galaxy S10, Huawei P30 и Р30 Pro будут показаны в рамках выставки MWC 2019.

Ранее стало известно, что в Galaxy S10 может появиться встроенный кошелек для криптовалют.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:14

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