Компания Olixar выпустила чехлы для смартфона Samsung Galaxy S10
Инсайдеры в социальных сетях сообщили, что разработчики компании Olixar выпустили чехлы для смартфона Samsung Galaxy S10. Эксперты опубликовали в Сети снимки аксессуаров.
Кроме чехла на Samsung Galaxy S10, в Olixar изготовили аксессуары для новых камерофонов Huawei P30 и Р30 Pro. Отмечается, что чехлы, опубликованные сейчас, похожи на те, что были в ранних утечках.
В нижней части чехла для Samsung Galaxy S10 будут расположены разъемы для зарядного устройства и наушников. В верхней части задней поверхности находится большой вырез для камеры.
Что касается чехла для Huawei P30 и Р30 Pro, то они выглядят практически одинаково, поскольку компоновка камер смартфонов очень похожа. У более продвинутой версии устройства камера будет состоять из четырех модулей и вспышки справа от камеры. Фотографии чехлов доступны по ссылке.
Samsung Galaxy S10, Huawei P30 и Р30 Pro будут показаны в рамках выставки MWC 2019.
Ранее стало известно, что в Galaxy S10 может появиться встроенный кошелек для криптовалют.
Кроме чехла на Samsung Galaxy S10, в Olixar изготовили аксессуары для новых камерофонов Huawei P30 и Р30 Pro. Отмечается, что чехлы, опубликованные сейчас, похожи на те, что были в ранних утечках.
В нижней части чехла для Samsung Galaxy S10 будут расположены разъемы для зарядного устройства и наушников. В верхней части задней поверхности находится большой вырез для камеры.
Что касается чехла для Huawei P30 и Р30 Pro, то они выглядят практически одинаково, поскольку компоновка камер смартфонов очень похожа. У более продвинутой версии устройства камера будет состоять из четырех модулей и вспышки справа от камеры. Фотографии чехлов доступны по ссылке.
Samsung Galaxy S10, Huawei P30 и Р30 Pro будут показаны в рамках выставки MWC 2019.
Ранее стало известно, что в Galaxy S10 может появиться встроенный кошелек для криптовалют.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 14:14