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В Aston Martin показали двигатель, которым оснастят первый гиперкар Valkyrie

Представители бренда Aston Martin показали мотор, которым оснастят первый гиперкар Valkyrie. Данный силовой агрегат V12 создали эксперты Cosworth.

В Aston Martin показали двигатель, которым оснастят первый гиперкар Valkyrie


Атмосферная 6,5-литровая силовая установка имеет вес в 206 кг. Мотор генерирует 1000 лошадиных сил. Большую мощность силовой установке обеспечивает гибридная система, а также система рекуперации. V12 наделили поршнями болидов "Формулы 1". Многие внутренние компоненты мотора изготовили из твердого материала (титан). В изготовлении коленчатого вала применяется цельный стальной брусок. Он подвергается семи стадиям обработки. С ДВС вместе осуществляет работу семиступенчатая КПП с одним сцеплением марки Ricardo. Всего выпустили 150 гиперкаров версии Aston Martin Valkyrie, а также 25 трековых вариаций AMR Pro. Дорожная версия стоит свыше 3 000 000 евро. Еже распродали все 150 авто.

Ранее Aston Martin заявил, что планирует создать Valkyrie в 3 версиях.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:14

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