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Aston Martin заявил, что планирует создать Valkyrie в 3 версиях

Британский бренд Aston Martin заявил, что планирует заняться созданием Valkyrie в 3 вариациях. Одной из них является обычное транспортное средство, расчитанное на езду рамках обычных стандартных трасс.

Aston Martin заявил, что планирует создать Valkyrie в 3 версиях

Вторая версия предназначена для того, чтобы принимать участие в автогонках. Третью вариацию - Valkyrie Track Pack выпустили в количестве 150 транспортных средств. Данное авто совмещает в себе две данные функции. Версия, имеющая аэродинамический специальный обвес, как в случае трековой вариации AMR Pro, будет оснащаться 6,5-литровой силовой установкой V12. Разработчики в конструкции кузова думают воспользоваться углеродным волокном. Это позволит уменьшить вес транспортного средства до одной тонны.

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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:45

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