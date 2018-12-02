Aston Martin заявил, что планирует создать Valkyrie в 3 версиях
Британский бренд Aston Martin заявил, что планирует заняться созданием Valkyrie в 3 вариациях. Одной из них является обычное транспортное средство, расчитанное на езду рамках обычных стандартных трасс.
Вторая версия предназначена для того, чтобы принимать участие в автогонках. Третью вариацию - Valkyrie Track Pack выпустили в количестве 150 транспортных средств. Данное авто совмещает в себе две данные функции. Версия, имеющая аэродинамический специальный обвес, как в случае трековой вариации AMR Pro, будет оснащаться 6,5-литровой силовой установкой V12. Разработчики в конструкции кузова думают воспользоваться углеродным волокном. Это позволит уменьшить вес транспортного средства до одной тонны.
«Dni24» недавно сообщали, что Amalgam была продемонстрирована уникальная коллекционная версия Ferrari 250 LM «Weathered». Версия Ferrari 250 LM выполнена в масштабе один к восьми.
Вторая версия предназначена для того, чтобы принимать участие в автогонках. Третью вариацию - Valkyrie Track Pack выпустили в количестве 150 транспортных средств. Данное авто совмещает в себе две данные функции. Версия, имеющая аэродинамический специальный обвес, как в случае трековой вариации AMR Pro, будет оснащаться 6,5-литровой силовой установкой V12. Разработчики в конструкции кузова думают воспользоваться углеродным волокном. Это позволит уменьшить вес транспортного средства до одной тонны.
«Dni24» недавно сообщали, что Amalgam была продемонстрирована уникальная коллекционная версия Ferrari 250 LM «Weathered». Версия Ferrari 250 LM выполнена в масштабе один к восьми.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:45