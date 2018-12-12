АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые скрытные звезды российского шоу-бизнеса
EUR 75.62 USD 66.50
Курс валют на 12.12.2018

Елена Малышева призналась в использовании уколов ботокса

Елена Малышева заявила о решении ставить уколы ботокса, чтобы не стать "морщинистой бабкой". Процедуру телеведущая делает на протяжении 20 лет.

Елена Малышева призналась в использовании уколов ботокса

В интервью на YouTube для "Эмпатии Манучи" Малышева честно призналась в том, что пристрастилась к ботоксу и прочим косметологическим процедурам. Выяснилось, что поддерживать молодость кожи ведущей помогает не столько здоровый образ жизни, сколько бутулотоксин, вкалываемый на протяжении 19-20 лет. Как только в России появились первые опытные косметологи, предлагавшие "уколы красоты", Малышева опробовала на себе новую для женщин процедуру.

После знаменитость решила поэкспериментировать на себе с гиалуроновой кислотой. Ведущая призналась, что длительное использование ботокса на ней незаметно, поскольку прежде всего необходимо найти грамотного специалиста, который подойдёт к процедуре индивидуально и не переборщит.

К старости и морщинам Малышева относится с пренебрежением и готова отказаться от еды и воды, лишь бы остаться молодой. Кроме того, каждый день звезда с 8 утра до 10 вечера снимается в "Останкино", стоя на "огромных каблуках".

"Морщины - это не лучшее, что я за эти годы могла заработать", - признаётся телеведущая.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китайские ученые собираются выращивать картошку
В Благовещенске из-за нехватки лейкопластыря врач
В Instagram начали тестировать специальный
Звезда «Дома-2» Ольга Ветер показала квартиру с
В Aston Martin показали двигатель, которым
В Китае представили бумагу для многократных
Александра Черно засветила свое «бедное»
Борис Корчевников просит подписчиков помочь
В Galaxy S10 может появиться встроенный кошелек
Шотландка похудела на 38 килограмм из-за
Футболист "Спартака" Роман Зобнин стал
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев
Светлана Лобода в Instagram показала свою
Елена Малышева призналась в использовании уколов
Для Ксении Бородиной сочинили песню
Бритни Спирс исполнила рождественский сингл в
Анастасия Волочкова в Instagram рассказала, чья
Zotye планирует представить самобытный
Звезды «Дома-2» Антон Гусев и Виктория Романец
Наташа Королёва показала Аллу Пугачёву без грима
Роман Капаклы и Алена Савкина дружат, несмотря на
Китайская компания OnePlus побила свой рекорд
Продажи смартфонов с диагональю 5,5 дюймов
У жены сотрудника Ространснадзора нашли 66
В компании Toyota планируют возродить модель
Африкантова-старшая подтвердила, что Марина
"Дети тупые": Олимпийская чемпионка Яна Егорян
Мария Максакова рассказала о побоях первого
В Японии иероглиф "бедствие" признали символом
Юлия Меньшова в Instagram рассказала про
Просмотреть все новости