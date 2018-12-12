Елена Малышева призналась в использовании уколов ботокса

В интервью на YouTube для "Эмпатии Манучи" Малышева честно призналась в том, что пристрастилась к ботоксу и прочим косметологическим процедурам. Выяснилось, что поддерживать молодость кожи ведущей помогает не столько здоровый образ жизни, сколько бутулотоксин, вкалываемый на протяжении 19-20 лет. Как только в России появились первые опытные косметологи, предлагавшие "уколы красоты", Малышева опробовала на себе новую для женщин процедуру.После знаменитость решила поэкспериментировать на себе с гиалуроновой кислотой. Ведущая призналась, что длительное использование ботокса на ней незаметно, поскольку прежде всего необходимо найти грамотного специалиста, который подойдёт к процедуре индивидуально и не переборщит.К старости и морщинам Малышева относится с пренебрежением и готова отказаться от еды и воды, лишь бы остаться молодой. Кроме того, каждый день звезда с 8 утра до 10 вечера снимается в "Останкино", стоя на "огромных каблуках"."Морщины - это не лучшее, что я за эти годы могла заработать", - признаётся телеведущая.