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Анастасия Волочкова в Instagram рассказала, чья рука обнимала ее за талию

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова в своем блоге Instagram опубликовала фото, которое стало разгадкой к тайне о загадочной мужской руке на ее талии. Владельцем руки оказался эпатажный российский актер Никита Джигурда.

Анастасия Волочкова в Instagram рассказала, чья рука обнимала ее за талию

Анастасия Волочкова довольно часто интригует своих подписчиков загадками и таинственными кавалерами. Кстати, о своем возлюбленном она рассказывать не спешит. Не так давно балерина снова заинтриговала своих поклонников, показав снимок, где видна только мужская рука, расположенная на бедре хозяйки аккаунта. К посту Волочкова оставила шуточный комментарий, мол, разгадайте секрет моей личной жизни, если не имеете своей. Через какое-то время она все-таки показала полную версию фотографии. Оказалось, что танцовщица позирует фотографу в компании Никиты Джигурды и его супруги. Под этой публикацией она написала так: «Мои дорогие, хватит гадать, кто это и чьи это руки! Это — Никита Джигурда. Куда же смотрят физиономисты?».

Читатели блога Анастасии Волочковой заявили, что Джигурда здесь выглядит намного лучше, чем его спутницы. Многие раскритиковали внешность балерины и супруги певца Марины Анисиной.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:00

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