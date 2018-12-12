Анастасия Волочкова в Instagram рассказала, чья рука обнимала ее за талию

Анастасия Волочкова довольно часто интригует своих подписчиков загадками и таинственными кавалерами. Кстати, о своем возлюбленном она рассказывать не спешит. Не так давно балерина снова заинтриговала своих поклонников, показав снимок, где видна только мужская рука, расположенная на бедре хозяйки аккаунта. К посту Волочкова оставила шуточный комментарий, мол, разгадайте секрет моей личной жизни, если не имеете своей. Через какое-то время она все-таки показала полную версию фотографии. Оказалось, что танцовщица позирует фотографу в компании Никиты Джигурды и его супруги. Под этой публикацией она написала так: «Мои дорогие, хватит гадать, кто это и чьи это руки! Это — Никита Джигурда. Куда же смотрят физиономисты?».Читатели блога Анастасии Волочковой заявили, что Джигурда здесь выглядит намного лучше, чем его спутницы. Многие раскритиковали внешность балерины и супруги певца Марины Анисиной.