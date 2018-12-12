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Финская компания Canatu намерена сделать все автомобили «умными»

Разработчики финской компании Canatu заявили, что намерены сделать все автомобили «умными». Они собираются сделать все панели и поверхности салона мультимедийными и многофункциональными.

Финская компания Canatu намерена сделать все автомобили «умными»


По словам производителей, новые автомобили должны стать «интеллектуальными». Разработчики собираются продвигать свой материал Carbon nanoBud, который отличается пластичностью (способен сгибаться с радиусом до 1 миллиметра и растягивается до 200%) и благодаря ему можно делать сенсорные панели любой сложности.

Canatu стали сотрудничать с Daimler в рамках проекта Canatu-Faurecia. Инженеры создали концепт двери со встроенным сенсорным дисплеем, который управляет окнами, сиденьями, зеркалами. Поверхность будет черной до начала его использования. Также разработчики намерены внедрить сенсорные поверхности в кожаные поверхности салона. На данный момент производители намерены популяризировать свои новинки.

На рынке компания Canatu работает уже 14 лет, и отдельные ее решения уже производятся. В 2018 году компания получила награду на специализированной выставке электроники в Лас-Вегасе за создание сенсорной 3D-поверхности.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:30

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