Ученые выяснили, для кого полезна малосолевая диета





Медики из университете Огасты выяснили, что наличие соли в организме мужчины не приводит его к развитию такого заболеванию, как гипертония. Ученые провели ряд экспериментов на мышах, которым на протяжение недели давали большое количеством соли. За время исследования давление в сосудах мышей выросло на 10 миллиметров ртутного столба, с точки медицины – это очень опасно. Однако, подобные проблемы выявились только у самок.Ежегодно от проблем с сердцем и инсультов умирает примерно 17 млн. человек. Замечено, что у большинства из них подобные заболевания развиваются из-за гипертонии.В последнее время все больше ученых обращают внимание, что употребление в пищу большого количества соли значительно повышает риск развития болезней сосудов и сердца, которые могут повлечь за собой слабоумие, как у людей в возрасте, так и у молодежи.Такие выводы сделали очень популярными различные малосольные диеты.Однако, после изучения учеными последствий подобной диетной моды, выяснилось, что переход на подобное питание в большинстве случаев не снижал риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. А два года назад канадские ученые доказали, что подобного рода диеты опасны для здоровья многих людей, так как они наоборот повышают, а не понижают риск подобных болезней.Проведя анализ различных результатов, полученных разными специалистами, ученые из США, заметили – позитивный эффект от малосольной диеты больше выражен в ходе исследований, где добровольцами выступали женщины, а не мужчины. Это позволили ученым сделать выводы, что соль по-разному влияет на работоспособность женских и мужских сосудов.