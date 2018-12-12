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Ученые выяснили, для кого полезна малосолевая диета

Ученые доказали - употребление большего количества соли в пище наносит значительно больше вреда женскому организму, чем мужскому. Оказывается, соль способна вызывать гипертонию только у представительниц слабого пола.
Ученые выяснили, для кого полезна малосолевая диета
Ученые выяснили, для кого полезна малосолевая диета

Медики из университете Огасты выяснили, что наличие соли в организме мужчины не приводит его к развитию такого заболеванию, как гипертония. Ученые провели ряд экспериментов на мышах, которым на протяжение недели давали большое количеством соли. За время исследования давление в сосудах мышей выросло на 10 миллиметров ртутного столба, с точки медицины – это очень опасно. Однако, подобные проблемы выявились только у самок.

Ежегодно от проблем с сердцем и инсультов умирает примерно 17 млн. человек. Замечено, что у большинства из них подобные заболевания развиваются из-за гипертонии.

В последнее время все больше ученых обращают внимание, что употребление в пищу большого количества соли значительно повышает риск развития болезней сосудов и сердца, которые могут повлечь за собой слабоумие, как у людей в возрасте, так и у молодежи.
Такие выводы сделали очень популярными различные малосольные диеты.

Однако, после изучения учеными последствий подобной диетной моды, выяснилось, что переход на подобное питание в большинстве случаев не снижал риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. А два года назад канадские ученые доказали, что подобного рода диеты опасны для здоровья многих людей, так как они наоборот повышают, а не понижают риск подобных болезней.

Проведя анализ различных результатов, полученных разными специалистами, ученые из США, заметили – позитивный эффект от малосольной диеты больше выражен в ходе исследований, где добровольцами выступали женщины, а не мужчины. Это позволили ученым сделать выводы, что соль по-разному влияет на работоспособность женских и мужских сосудов.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 04:00

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