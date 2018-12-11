Ольга Бузова еще десять лет назад предсказала свой развод с Дмитрием Тарасовым

Считанные часы назад экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев опубликовал у себя на страничке в Instagram архивный видеоролик, который был сделан десять лет назад на проекте «Дом-2», в те времена, когда Бузова еще являлась его участницей.На записи 22-летняя Ольга разговаривает с 25-летней Ксенией Бородиной, с которой блондинка решила поразмышлять о том, что с ней будет в будущем. По словам Бузовой, 22 года являются для нее очень серьезным возрастом, на что ведущая «Дома-2» поспешила ей возразить.Бородина подчеркнула, что жизнь, по сути, ведь в 22 года только начинается. Также Ксения задала Ольге вопрос по поводу того, что ей уже 25 и что теперь ей делать, «умереть»? И тут Бузова произнесла слова, которые стали для нее пророческими.Ольга заявила, что уже определилась по жизни и если у нее появится какой-то молодой человек, то может быть так, что она с ним повстречается три года и он ее бросит, а в итоге она останется одна. Тогда Ксюша поинтересовалась у своей подопечной, падала ли она хоть раз в жизни и указала на то, что каждый человек может оступиться, но он все равно встает и идет дальше несмотря ни на что, поэтому попросила Бузову не переживать за это раньше времени.Стоит напомнить, что шесть лет назад Ольга вышла замуж за российского футболиста Дмитрия Тарасова, а спустя три года в семействе начались трудности, которые в результате привели к разводу.