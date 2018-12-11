Анна Хилькевич опубликовала в Instagram новое видео с 3-летней дочерью

Старшая дочь Анны Хилькевич уже успела стать звездой соцсетей. Актриса часто публикует на своей странице в Instagram видео и фото с участием Арианны Волковой. В этот раз телезвезда выложила видеоролик где они с дочерью играют в догонялки. В аннотациях к видео Хилькевич рассказала, что всегда мечтала о домашнем котёнке, который не царапается, подразумевая свою 3-летнюю дочь.Напомним, 15 декабря у Арианны Волковой день рождения. В настоящий момент от её мамы не поступало информации относительно организации празднования с аниматорами и детскими конкурсами, как в прошлом году.