Анна Хилькевич опубликовала в Instagram новое видео с 3-летней дочерью
Анна Хилькевич разместила в соцсети Instagram новый видеоролик. На нём актриса играет со своей 3-летней дочерью.
Старшая дочь Анны Хилькевич уже успела стать звездой соцсетей. Актриса часто публикует на своей странице в Instagram видео и фото с участием Арианны Волковой. В этот раз телезвезда выложила видеоролик где они с дочерью играют в догонялки. В аннотациях к видео Хилькевич рассказала, что всегда мечтала о домашнем котёнке, который не царапается, подразумевая свою 3-летнюю дочь.
Напомним, 15 декабря у Арианны Волковой день рождения. В настоящий момент от её мамы не поступало информации относительно организации празднования с аниматорами и детскими конкурсами, как в прошлом году.
Старшая дочь Анны Хилькевич уже успела стать звездой соцсетей. Актриса часто публикует на своей странице в Instagram видео и фото с участием Арианны Волковой. В этот раз телезвезда выложила видеоролик где они с дочерью играют в догонялки. В аннотациях к видео Хилькевич рассказала, что всегда мечтала о домашнем котёнке, который не царапается, подразумевая свою 3-летнюю дочь.
Напомним, 15 декабря у Арианны Волковой день рождения. В настоящий момент от её мамы не поступало информации относительно организации празднования с аниматорами и детскими конкурсами, как в прошлом году.
ШоуБиз
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 14:27