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На свадьбу бабушки сын Марии Шукшиной пришел с новой девушкой

На свадьбе своей бабушки Лидии Федосеевой-Шукшиной и продюсера Бари Алибасова сын Марии Шукшиной Макар Касаткин появился с новой девушкой. До этого молодой человек в течение года пытался уладить непростые отношения с уроженкой Барнаула Фрейей Зильбер.

На свадьбу бабушки сын Марии Шукшиной пришел с новой девушкой


Изначально почти никто не обращал внимания на Макара Касаткина, все внимание было направлено на звездную пару, которая после 25 лет знакомства решила объявить о помолвке. Однако, оказавшись за праздничным столом, Бари Алибасов указал гостям на внука Лидии Федосеевой-Шукшиной и отметил, что на мероприятие он пришел с новой девушкой Илоной.

Отношения Макара Касаткина с Фрейей Зильбер имели скандальную популярность. Девушка обвиняла молодого человека в нанесении побоев и пристрастии к употреблению вредных веществ. Но, несмотря на это, у них родился сын, которого Макар сразу не признал. Его мать Мария Шукшина потребовала протий ДНК-тест. Когда анализ подтвердил отцовство Макара, семья Шукшиных согласилась признать ребенка.

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#марияшукшина Вот и наконец-то все прояснилось. Для всех друзей, недругов, и просто любопытствующих: только что мы получили результаты генетической экспертизы (ДНК), проведённой в Федеральном учреждении медэкспертизы. Мы не любим быть голословными и многословными, мы ждали фактов. Результат показал, что ребёнок наш.  И мы очень этому рады ! Алименты Макаром в установленном законом порядке будут выплачиваться регулярно. Мало того, мы были бы не против того, чтобы ребенок воспитывался в нашей семье, но!- это только в том случае, если мама ребёнка, конечно, сама решит отдать его нам, а не своей матери, где уже растет ее первый ребёнок, 6-летняя дочь. В нашей стране все права на стороне матери. #мирвсем

Публикация от ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Maria Shukshina (@shukshina_maria)



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:03

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