На свадьбу бабушки сын Марии Шукшиной пришел с новой девушкой

Изначально почти никто не обращал внимания на Макара Касаткина, все внимание было направлено на звездную пару, которая после 25 лет знакомства решила объявить о помолвке. Однако, оказавшись за праздничным столом, Бари Алибасов указал гостям на внука Лидии Федосеевой-Шукшиной и отметил, что на мероприятие он пришел с новой девушкой Илоной.Отношения Макара Касаткина с Фрейей Зильбер имели скандальную популярность. Девушка обвиняла молодого человека в нанесении побоев и пристрастии к употреблению вредных веществ. Но, несмотря на это, у них родился сын, которого Макар сразу не признал. Его мать Мария Шукшина потребовала протий ДНК-тест. Когда анализ подтвердил отцовство Макара, семья Шукшиных согласилась признать ребенка.