На свадьбу бабушки сын Марии Шукшиной пришел с новой девушкой
На свадьбе своей бабушки Лидии Федосеевой-Шукшиной и продюсера Бари Алибасова сын Марии Шукшиной Макар Касаткин появился с новой девушкой. До этого молодой человек в течение года пытался уладить непростые отношения с уроженкой Барнаула Фрейей Зильбер.
Изначально почти никто не обращал внимания на Макара Касаткина, все внимание было направлено на звездную пару, которая после 25 лет знакомства решила объявить о помолвке. Однако, оказавшись за праздничным столом, Бари Алибасов указал гостям на внука Лидии Федосеевой-Шукшиной и отметил, что на мероприятие он пришел с новой девушкой Илоной.
Отношения Макара Касаткина с Фрейей Зильбер имели скандальную популярность. Девушка обвиняла молодого человека в нанесении побоев и пристрастии к употреблению вредных веществ. Но, несмотря на это, у них родился сын, которого Макар сразу не признал. Его мать Мария Шукшина потребовала протий ДНК-тест. Когда анализ подтвердил отцовство Макара, семья Шукшиных согласилась признать ребенка.
Изначально почти никто не обращал внимания на Макара Касаткина, все внимание было направлено на звездную пару, которая после 25 лет знакомства решила объявить о помолвке. Однако, оказавшись за праздничным столом, Бари Алибасов указал гостям на внука Лидии Федосеевой-Шукшиной и отметил, что на мероприятие он пришел с новой девушкой Илоной.
Отношения Макара Касаткина с Фрейей Зильбер имели скандальную популярность. Девушка обвиняла молодого человека в нанесении побоев и пристрастии к употреблению вредных веществ. Но, несмотря на это, у них родился сын, которого Макар сразу не признал. Его мать Мария Шукшина потребовала протий ДНК-тест. Когда анализ подтвердил отцовство Макара, семья Шукшиных согласилась признать ребенка.
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#марияшукшина Вот и наконец-то все прояснилось. Для всех друзей, недругов, и просто любопытствующих: только что мы получили результаты генетической экспертизы (ДНК), проведённой в Федеральном учреждении медэкспертизы. Мы не любим быть голословными и многословными, мы ждали фактов. Результат показал, что ребёнок наш. И мы очень этому рады ! Алименты Макаром в установленном законом порядке будут выплачиваться регулярно. Мало того, мы были бы не против того, чтобы ребенок воспитывался в нашей семье, но!- это только в том случае, если мама ребёнка, конечно, сама решит отдать его нам, а не своей матери, где уже растет ее первый ребёнок, 6-летняя дочь. В нашей стране все права на стороне матери. #мирвсем
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:03