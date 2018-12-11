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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали лицо дочки Миланы

Карьера футболиста Дмитрия Тарасова близится к закату. Пока неизвестно, свяжет ли в дальнейшем свою жизнь с футболом Дмитрий, но то, что он является счастливым отцом, это факт.

От первого брака у Тарасова есть дочь. Третья и пока последняя жена спортсмена Анастасия Костенко тоже подарила ему чудесную малышку Милану. В Instagram счастливый отец часто выкладывает снимки с дочерью и можно видеть, что он действительно невероятно любит своего последнего ребёнка.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали лицо дочки Миланы

И вот в Милане исполнилось 5 месяцев. До этого момента футболист выкладывал фотографии, чтобы личико девочки не было видно. Надо сказать, что так делают почти все знаменитые пары, опасаясь различных слухов, сплетен и сглазов.

И вот ночью Дмитрий выложил фото, где личико крошки можно разглядеть. Отец трогательно подписал снимок.

"Моя жизнь. Моя любовь. Моё всё", - написано под фото.

Надо отметить, что Настя уже следом выложила свою фотографию, где показала девочку полностью. Многочисленные подписчики заметили, что ребёнок похож на отца. Счастливой семье и малютке пожелали здоровья и счастья.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:39

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