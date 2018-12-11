Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали лицо дочки Миланы

"Моя жизнь. Моя любовь. Моё всё", - написано под фото.

От первого брака у Тарасова есть дочь. Третья и пока последняя жена спортсмена Анастасия Костенко тоже подарила ему чудесную малышку Милану. В Instagram счастливый отец часто выкладывает снимки с дочерью и можно видеть, что он действительно невероятно любит своего последнего ребёнка.И вот в Милане исполнилось 5 месяцев. До этого момента футболист выкладывал фотографии, чтобы личико девочки не было видно. Надо сказать, что так делают почти все знаменитые пары, опасаясь различных слухов, сплетен и сглазов.И вот ночью Дмитрий выложил фото, где личико крошки можно разглядеть. Отец трогательно подписал снимок.Надо отметить, что Настя уже следом выложила свою фотографию, где показала девочку полностью. Многочисленные подписчики заметили, что ребёнок похож на отца. Счастливой семье и малютке пожелали здоровья и счастья.