Ольга Бузова вместо ребёнка нянчит куклу

Пока вся страна ждёт от ведущей Дома-2, что она выйдет замуж и родит ребёнка, девушка вспоминает забавы детства и играет в "дочки-матери".Накануне, певица выложила видео и рассказала публике о замечательной кукле, которую можно кормить, щекотать и даже учить. По Ольге было видно, что игрушка вызывает у неё массу эмоций и она вовлечена в процесс.Но, похоже, девушку такая жизненная позиция устраивает. Ведь если она обретет семью и счастье, её перестанут любить поклонники, которых она буквально выплакала. Напомним, что Ольга Бузова, после развода с Дмитрием Тарасовым долгое время не могла прийти в себя. На шоу, которые посещала девушка она плакала без причины, вызывая жалость у всей страны. С каждой слезинкой Ольги, число подписчиков в Instagram увеличивалось. Несмотря на то, что у Оли сейчас есть всё: слава, деньги, свой собственный бизнес, о семье ведущая Дома-2 не думает.Многие поклонники написали в комментариях под видео, что она могла бы стать замечательной мамой и ей очень идёт эта роль. Но были и негативные комментарии, в которых поклонники говорили о том, что трёх собак ведущей Бузовой более чем достаточно для счастья.