Алёна Водонаева сообщила о том, что Виктория Боня занимается экскортом





Виктория Боня всегда хотела стать светской львицей и забыть об участии на шоу Дом-2.После проекта, девушка вышла замуж за весьма состоятельно молодого человека, который оказался сыном очень богатого ирландского бизнесмена, и родила ему прекрасную дочь. Но брак не сложился.В своём Instagram, бывшая участница Дома-2 Виктория Боня постоянно рассказывает своим поклонникам о том, что ей приходится много путешествовать. В комментариях девушки и ранее были замечены высказывания о том, что она никакая не светская львица, а обычная экскортница, которая сопровождает богатеньких мужчин, но совсем недавно, такую информацию в открытую заявила Алёна Водонаева.Девушка рассказала, что о таком факте ей сообщил её муж, футболист Павел Мамаев. О своих связях с Боней он рассказал своей жене. Более того, он сообщил, что знает из достоверных источников о том, что это основной заработок Бони о котором она старается молчать.Конечно, не каждая девушка хотела бы, чтобы о такой профессии узнала публика, но Боня данные слухи никак не подтверждает и не опровергает.