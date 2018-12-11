АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые эпатажные знаменитости современности
EUR 75.71 USD 66.24
Курс валют на 11.12.2018

Алёна Водонаева сообщила о том, что Виктория Боня занимается экскортом

Бывшая участница Дома-2 Алёна Водонаева сообщила о том, что Виктория Боня занимается экскортом

Виктория Боня всегда хотела стать светской львицей и забыть об участии на шоу Дом-2.

Алёна Водонаева сообщила о том, что Виктория Боня занимается экскортом

После проекта, девушка вышла замуж за весьма состоятельно молодого человека, который оказался сыном очень богатого ирландского бизнесмена, и родила ему прекрасную дочь. Но брак не сложился.

В своём Instagram, бывшая участница Дома-2 Виктория Боня постоянно рассказывает своим поклонникам о том, что ей приходится много путешествовать. В комментариях девушки и ранее были замечены высказывания о том, что она никакая не светская львица, а обычная экскортница, которая сопровождает богатеньких мужчин, но совсем недавно, такую информацию в открытую заявила Алёна Водонаева.

Девушка рассказала, что о таком факте ей сообщил её муж, футболист Павел Мамаев. О своих связях с Боней он рассказал своей жене. Более того, он сообщил, что знает из достоверных источников о том, что это основной заработок Бони о котором она старается молчать.
Алёна Водонаева сообщила о том, что Виктория Боня занимается экскортом

Конечно, не каждая девушка хотела бы, чтобы о такой профессии узнала публика, но Боня данные слухи никак не подтверждает и не опровергает.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алёна Водонаева сообщила о том, что Виктория Боня
Дана Борисова по примеру Ольги Бузовой ищет
Звезда Дома-2 Антон Гусев заявил, что никто на
Суперкар Lamborghini Huracan Папы Римского
В РФ растет спрос на автомобили Jaguar Land Rover
Принцесса Диана часто становилась жертвой
Нейросеть сделала фигуры людей на фотографиях
В Роструде объяснили порядок выплаты премий к
В Иране начнут использовать дроны для «засева
Планета Нибиру пугает людей ужасными звуками
Смартфоны Honor с ИИ начнут одновременно работать
«Детское Евровидение - 2019» будет проходить в
В небе над США был замечен сверхсекретный военный
Жертвами шантажа стали Виктор Дробыш и Настасья
Екатерина Шпица в Instagram рассказала
Михаил Ефремов устроил скандал в одной из
Певица Пелагея произвела фурор в шикарном платье
Магнат Михаил Гурциев переименовал «Российскую
Надежда Бабкина надела корону и элегантное платье
Анна Семенович прервала отпуск в Италии из-за
Звезда Дома-2 Илья Яббаров может стать отцом
Отшельница Агафья Лыкова нуждается в помощи
Для изучения «Марианской впадины» в Петербурге
Актер Кирк Дуглас отметил свое 102-летие
Ольга Бузова дружит с секс меньшинствами, как и
Саша Бортич опубликовала в Instagram фото с
Павел Табаков высказал свое мнение об эмиграции
Подписчики Стефании Маликовой были очарованы ее
«Роскосмос» и NASA ответили на призывы фанатов
Свекровь испортила концерт оперной певице Марии
Просмотреть все новости