Катя Лель продемонстрировала в Instagram музыкальный талант дочери

Дочь Кати Лель зовут Эмилия, ей девять лет. Девочка не перестает радовать знаменитую маму своими достижениями, а певица стремится к тому, чтобы ребенок получил всестороннее развитие. Пока еще рано говорить о том, станет ли Эмилия также артисткой, но Катя Лель окажет ей поддержку в любых начинаниях.Интернет-аудитория положительно оценила видеоролик, на котором Эмилия играет на фортепиано, демонстрируя творческие способности. В комментариях они написали о том, что девочка красива, скромна и талантлива, а также пожелали ей дальнейших успехов.