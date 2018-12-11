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Катя Лель продемонстрировала в Instagram музыкальный талант дочери

Популярная исполнительница Катя Лель продемонстрировала поклонникам музыкальный талант своей дочери. На своей странице в сети Instagram она разместила видео, на котором девочка играет на фортепиано. Почитатели тепло отнеслись к увиденной записи.

Катя Лель продемонстрировала в Instagram музыкальный талант дочери

Дочь Кати Лель зовут Эмилия, ей девять лет. Девочка не перестает радовать знаменитую маму своими достижениями, а певица стремится к тому, чтобы ребенок получил всестороннее развитие. Пока еще рано говорить о том, станет ли Эмилия также артисткой, но Катя Лель окажет ей поддержку в любых начинаниях.

Интернет-аудитория положительно оценила видеоролик, на котором Эмилия играет на фортепиано, демонстрируя творческие способности. В комментариях они написали о том, что девочка красива, скромна и талантлива, а также пожелали ей дальнейших успехов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:30

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