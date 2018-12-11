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Вероятность открытия загадочной девятой планеты составляет 80%

В распоряжении планетологов Майкла Брауна и Константина Батыгина появились подробные снимки участков небесной сферы, где гипотетически расположена загадочная огромная девятая планета Солнечной системы. Если предположения исследователей о реальности существования загадочного небесного тела подтвердятся, то они с вероятностью 80% обнаружат его на этих фотографиях.


Вероятность открытия загадочной девятой планеты составляет 80%

По словам Майкла Брауна, в результате наблюдений, был получен материал, охватывающий около 85% области неба, где должна располагаться неизвестная науке планета. Если на этих участках что-либо в действительности существует, то шансы на открытие нового небесного тела равняются практически 100%.

Примечательно, что на сегодняшний день у Майкла Брауна и Константина Батыгина нет фактов, доказывающих реальность девятой планеты, кроме аномального перемещения карликовых планет и астероидов в системе Койпера.

Однако это не помешало исследователям почти три года назад заявить о том, что они рассчитали местоположение новой планеты Солнечной системы, а также дать небесному телу такие характеристики, как расстояние до Солнца – 41 млрд км., масса – примерно в десять раз больше массы Земли, время совершаемого оборота вокруг Солнца – 15 тыс. лет.

Оба планетолога убеждены, что найдут загадочную планету, но, если у них это не получится сейчас, то им предстоит в следующем году провести еще одно масштабное исследование.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:00

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