Вероятность открытия загадочной девятой планеты составляет 80%





По словам Майкла Брауна, в результате наблюдений, был получен материал, охватывающий около 85% области неба, где должна располагаться неизвестная науке планета. Если на этих участках что-либо в действительности существует, то шансы на открытие нового небесного тела равняются практически 100%.Примечательно, что на сегодняшний день у Майкла Брауна и Константина Батыгина нет фактов, доказывающих реальность девятой планеты, кроме аномального перемещения карликовых планет и астероидов в системе Койпера.Однако это не помешало исследователям почти три года назад заявить о том, что они рассчитали местоположение новой планеты Солнечной системы, а также дать небесному телу такие характеристики, как расстояние до Солнца – 41 млрд км., масса – примерно в десять раз больше массы Земли, время совершаемого оборота вокруг Солнца – 15 тыс. лет.Оба планетолога убеждены, что найдут загадочную планету, но, если у них это не получится сейчас, то им предстоит в следующем году провести еще одно масштабное исследование.