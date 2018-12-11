Ученые узнали о развитии цветового многообразия оперения птиц.





Специалисты провели микроскопический анализ перьев почти 100 современных птиц. Изучив полученные данные они установили, что в красочных перьях содержатся многообразные формы меланосом – клеточных соединений, заполненных меланином. В то же время для перьев черного, серого и коричневого цветов характерны исключительно твердые меланосомы.По мнению представителя ученых Клары Норден, в процессе эволюции пернатые развивали разнообразные формы меланосом, чтобы обеспечить себе радужную окраску.Целью проведенного исследования было выяснение природы изменения органелл в ярком покрытии пернатых. В перспективе специалисты исследуют вопрос о том, для чего птицам такое многообразие меланосом в радужных перьях. Эти данные, возможно, улучшат научные знания о причинах, по которым птицы, обитавшие в древние времена, и динозавры, были способны применять такую морфологию, а это станет новым источником информации об их жизнедеятельности.