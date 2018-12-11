Принцесса Диана часто становилась жертвой морального унижения со стороны принца Чарльза





Союз пары сначала напоминал сказку, вот только потом она превратилась в кошмар, когда супруги стали упрекать друг друга в изменах. Эта тема тоже показана в “Истории Дианы”, а автор фильма подчеркнул, что лично был свидетелем скандалов и слышал, как принц Чарльз унижал свою избранницу.Когда Леди Ди показывала ему новые вещи, она именовалась “дешевой стюардессой”, а также слушала иные язвительные замечания супруга. Дворецкий считает, что он просто не мог смириться с любовью народа к его жене, а потому хотел поставить ее на место в стенах дворца.