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Принцесса Диана часто становилась жертвой морального унижения со стороны принца Чарльза

Бывший сотрудник королевской семьи показал британцам новый документальный фильм, посвященный личной жизни принцессы Дианы. Пол Баррелл рассказал, что она часто становилась жертвой морального унижения со стороны принца Чарльза.
Принцесса Диана часто становилась жертвой морального унижения со стороны принца Чарльза

Союз пары сначала напоминал сказку, вот только потом она превратилась в кошмар, когда супруги стали упрекать друг друга в изменах. Эта тема тоже показана в “Истории Дианы”, а автор фильма подчеркнул, что лично был свидетелем скандалов и слышал, как принц Чарльз унижал свою избранницу.

Когда Леди Ди показывала ему новые вещи, она именовалась “дешевой стюардессой”, а также слушала иные язвительные замечания супруга. Дворецкий считает, что он просто не мог смириться с любовью народа к его жене, а потому хотел поставить ее на место в стенах дворца.



 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:30

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