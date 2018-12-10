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Уфологи: Нибиру показалась в небе над Италией

Итальянские уфологи показали в Сети пугающий снимок, сделанный одним из очевидцев. Люди заметили появление Нибиру 8 декабря в 16.40 по местному времени.
Уфологи: Нибиру показалась в небе над Италией
Жители Италии были напуганы тем, что увидели в небе. Во время заката около краснеющего Солнца находился не менее яркий шар. Однако его размеры были меньше, чем у светила. Известно, что данную картину видели сразу несколько человек.
Уфологи: Нибиру показалась в небе над Италией

Уфологи уверены, что этим загадочным объектом является планета Нибиру. Сторонники теории заговора утверждают, что, если Планета Х все же приблизится к Земле, то катастрофа неизбежна.



 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:15

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