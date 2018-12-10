Телешоу «Замуж за Бузову» стало самым запрашиваемым в поиске Yandex в 2018 году





Поисковая система Yandex составила список телесериалов и телешоу, которые вызывали в текущем году у российского населения больше всего интереса. Для расчетов были взяты сведения о запросах за период с первого января по девятнадцатое ноября включительно.Как не странно, первое место в топе запросов на реалити-шоу досталось проекту «Замуж за Бузову», первая серия которого уже продемонстрировала продюсерам рекордный рейтинг. Сейчас сложно сказать, почему шоу стало таким популярным. Все благодаря его главной героини или же из-за своей новизны, но то, что оно стало сразу же рейтинговым это известно всем.Не секрет, что каждую серию шоу, в котором искала свою вторую половинку Ольга Бузова, активно обсуждали в социальных сетях, а сами участники проекта на данный момент стали настоящими знаменитостями. Даже сейчас зрители поговаривают, что уже начали готовиться ко второму сезону, ведь хэппи-энда в первом сезоне реалити так и не произошло.Ведь всем известно, что Ольга, хоть и выбрала в финале Дениса Лебедева, с сыроваром из Суздаля телезнаменитость практически сразу же рассталась, объяснив свое решение тем, что бизнесмен просто обманывал и телезрителей и ее саму на протяжении всего проекта.К слову, о втором сезоне шоу «Замуж за Бузову» уже давно начали ходить слухи в социальных сетях.