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Телешоу «Замуж за Бузову» стало самым запрашиваемым в поиске Yandex в 2018 году

Нашумевшее реалити-шоу «Замуж за Бузову» попало в топ поисковой системы Yandex.

Поисковая система Yandex составила список телесериалов и телешоу, которые вызывали в текущем году у российского населения больше всего интереса. Для расчетов были взяты сведения о запросах за период с первого января по девятнадцатое ноября включительно.

Телешоу «Замуж за Бузову» стало самым запрашиваемым в поиске Yandex в 2018 году

Как не странно, первое место в топе запросов на реалити-шоу досталось проекту «Замуж за Бузову», первая серия которого уже продемонстрировала продюсерам рекордный рейтинг. Сейчас сложно сказать, почему шоу стало таким популярным. Все благодаря его главной героини или же из-за своей новизны, но то, что оно стало сразу же рейтинговым это известно всем.

Не секрет, что каждую серию шоу, в котором искала свою вторую половинку Ольга Бузова, активно обсуждали в социальных сетях, а сами участники проекта на данный момент стали настоящими знаменитостями. Даже сейчас зрители поговаривают, что уже начали готовиться ко второму сезону, ведь хэппи-энда в первом сезоне реалити так и не произошло.

Телешоу «Замуж за Бузову» стало самым запрашиваемым в поиске Yandex в 2018 году

Ведь всем известно, что Ольга, хоть и выбрала в финале Дениса Лебедева, с сыроваром из Суздаля телезнаменитость практически сразу же рассталась, объяснив свое решение тем, что бизнесмен просто обманывал и телезрителей и ее саму на протяжении всего проекта.

К слову, о втором сезоне шоу «Замуж за Бузову» уже давно начали ходить слухи в социальных сетях.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:43

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