Дмитрий Песков высказался относительно приказа о назначении нового главы ГРУ





10 декабря поступила информация, что 57-летний вице-адмирал Игорь Костюков назначен на должность главы ГРУ. Он пошёл служить в разведывательное управление сразу после окончания Военно-дипломатического ВУЗа. Отмечен наградой Героя России за мужество и героизм во время участия в военных операциях в Сирии.По сообщению РИА «Новости», Дмитрий Песков сделал заявление, что пока ещё не может подтвердить или опровергнуть информацию о предполагаемом назначении Костюкова на должность начальника ГРУ, потому что ему не попадался на глаза данный указ.