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Дмитрий Песков высказался относительно приказа о назначении нового главы ГРУ

Государственный советник РФ Дмитрий Песков сделал очередное заявление. По словам пресс-секретаря, ему не попадался на глаза приказ о назначении Игоря Костюкова на пост главы ГРУ.
Дмитрий Песков высказался относительно приказа о назначении нового главы ГРУ

10 декабря поступила информация, что 57-летний вице-адмирал Игорь Костюков назначен на должность главы ГРУ. Он пошёл служить в разведывательное управление сразу после окончания Военно-дипломатического ВУЗа. Отмечен наградой Героя России за мужество и героизм во время участия в военных операциях в Сирии.

По сообщению РИА «Новости», Дмитрий Песков сделал заявление, что пока ещё не может подтвердить или опровергнуть информацию о предполагаемом назначении Костюкова на должность начальника ГРУ, потому что ему не попадался на глаза данный указ.



 
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Политика
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 15:00

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