АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прыщ на лице австралийки оказался агрессивной формой рака
EUR 76.08 USD 66.92
Курс валют на 08.12.2018

В России врачей и учителей намерены оставить без подарков

Госдума рассматривает новые антикоррупционные стандарты, запрещающие врачам, учителям и другим государственным служащим принимать подарки. Согласно новой инициативе, разрешается принимать только цветы и канцелярские принадлежности. Ослушавшихся руководство будет вправе уволить.
В России врачей и учителей намерены оставить без подарков

Данной информацией поделился Дмитрий Баснак, возглавляющий департамент развития госслужбы при Минтруда и социальной защиты. Законопроект, инициированный правительством, в Госдуму внесен в ноябре и пока еще находится на рассмотрении. Документ предусматривает запрет на любые подарки для сотрудников бюджетных учреждений и предприятий. На данный момент подобные ограничения распространяются лишь на федеральных служащих, а врачам и педагогам запрещено принимать презенты дороже 3000 рублей. Под Новый закон в случае его принятия попадут учебные и медицинские заведения, а также дочерние организации государственных корпораций.

Баснак считает сомнительной практику благодарить врачей за услуги коньяком. За выполнение своих должностных обязанностей, как медики, так и педагоги, получают зарплату. Сотрудников госучреждений также обяжут докладывать руководству о случаях склонения их к коррупции. За нарушение новых требований работники будут подвергаться дисциплинарным взысканиям. Администрация может применить к сотруднику, замеченному в получении подарка, выговор, в отдельных случаях – увольнение.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Путешественница во времени рассказала о жизни в
Дмитрий Нагиев был приглашен на частную вечеринку
Анастасия Волочкова рассказала о домогательствах
Ученые: Социальная изоляция понижает уровень IQ
Экипаж шаттла «Колумбия» STS-61-C сделал снимок
Звезда Дома-2 Маргарита Овсянникова будет
Звезда «Дома-2» Элина Камирен пожаловалась на
Алика Смехова посетила премьеру фильма «Бамблби»
Дмитрий Песков высказался относительно приказа о
Аналитики ПФР рассказали, где в России получают
Ольга Бузова на концерте со сцены прыгнула на
Телешоу «Замуж за Бузову» стало самым
Бейонсе выступила на свадьбе дочери самого
Ученые: Из-за сопереживания и стресса у бывших
В России врачей и учителей намерены оставить без
Звезда «Дома-2» Роман Гриценко намерен вернуться
Эмин Агаларов рассказал журналистам о совместном
Александр Петров рассказал о роли в военном
Экс-супруга победителя шоу «Замуж за Бузову»
Звезда «Дома-2» Андрей Шабарин может вернуться на
Смартфон Xiaomi Redmi Pro 2 оборудован новым
Михаил Полицеймако рассказал о проблемном
Супруга футболиста Мамаева выступила с очередным
Ирина Пинчук уверена, что перестала нравиться
У Димы Маликова обнаружилась беременная
Сэр Элтон Джон рассказал, как будет встречать
Ольгу Бузову высмеяли в Сети из-за беспорядка в
Телескопы SPECULOOS открыли в созвездии Гидры
Руководство магазина в Великобритании нанимает
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев стал копией своей
Просмотреть все новости