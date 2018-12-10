В России врачей и учителей намерены оставить без подарков





Данной информацией поделился Дмитрий Баснак, возглавляющий департамент развития госслужбы при Минтруда и социальной защиты. Законопроект, инициированный правительством, в Госдуму внесен в ноябре и пока еще находится на рассмотрении. Документ предусматривает запрет на любые подарки для сотрудников бюджетных учреждений и предприятий. На данный момент подобные ограничения распространяются лишь на федеральных служащих, а врачам и педагогам запрещено принимать презенты дороже 3000 рублей. Под Новый закон в случае его принятия попадут учебные и медицинские заведения, а также дочерние организации государственных корпораций.Баснак считает сомнительной практику благодарить врачей за услуги коньяком. За выполнение своих должностных обязанностей, как медики, так и педагоги, получают зарплату. Сотрудников госучреждений также обяжут докладывать руководству о случаях склонения их к коррупции. За нарушение новых требований работники будут подвергаться дисциплинарным взысканиям. Администрация может применить к сотруднику, замеченному в получении подарка, выговор, в отдельных случаях – увольнение.