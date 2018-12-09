Эксперты: 5G-смартфоны могут стоить дороже новых iPhone





Смартфоны, работающие в сети 5G, могут появится на мировом рынке в первой половине будущего года. Потенциальных пользователей волнует вопрос в отношении стоимости мобильных устройств, поддерживающих данный формат. Эксперты считают, что изделия, адаптированные к сетям 5G, будут стоить от 750 до 1,455 долларов. По информации источников, в Китае стоимость 5G-смартфонов может составить от 5 тыс. до 10 тыс. юаней (от 727 долларов до 1,454 тыс. долларов).Согласно данным, поступившим от других источников, смартфоны, работающие в сети 5G, будут предложены за 8 тыс. юаней (1,163 тыс.долларов). Уже к 2020 году стоимость таких изделий может постепенно снизиться до 1 тыс. юаней (145 долларов США), подчёркивают аналитики.