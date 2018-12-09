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Эксперты: 5G-смартфоны могут стоить дороже новых iPhone

Цена 5G-смартфонов может превысить стоимость новых iPhone от Apple, это объясняется отсутствием коммерческого потенциала. Через два года ценники девайсов, поддерживающих новые сети, станут намного ниже.
Эксперты: 5G-смартфоны могут стоить дороже новых iPhone

Смартфоны, работающие в сети 5G, могут появится на мировом рынке в первой половине будущего года. Потенциальных пользователей волнует вопрос в отношении стоимости мобильных устройств, поддерживающих данный формат. Эксперты считают, что изделия, адаптированные к сетям 5G, будут стоить от 750 до 1,455 долларов. По информации источников, в Китае стоимость 5G-смартфонов может составить от 5 тыс. до 10 тыс. юаней (от 727 долларов до 1,454 тыс. долларов).

Согласно данным, поступившим от других источников, смартфоны, работающие в сети 5G, будут предложены за 8 тыс. юаней (1,163 тыс.долларов). Уже к 2020 году стоимость таких изделий может постепенно снизиться до 1 тыс. юаней (145 долларов США), подчёркивают аналитики.



 
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Технологии
Добавил: Ким Герман Сегодня, 16:38

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