Анна Хилькевич опубликовала пародию на своих недоброжелателей в Instagram

Звезда сериала «Универ. Новая общага» записала пародийный видеоролик, в котором она высмеивает поведение пользователей, негативно отзывающихся о медийных личностях в комментариях. Злободневное видео опубликовано 9 декабря и буквально за час набрало около миллиона просмотров.Опытная актриса довольно профессионально обыграла поведение недоброжелателей в различных бытовых ситуациях, примерив на себя их роль. Данным видео она вероятно показывает хейтерам обратную сторону их поведения, заставляя побыть на месте критикуемой стороны. На видео артистка делает замечание незнакомым прохожим, высмеивает их внешний вид, привычки и навязывается с неуместными советами.Поклонники с юмором оценили данную пародию и в очередной раз отметили актёрский талант Хилькевич. Также они похвалили адекватную реакцию актрисы на негатив в её сторону, которая умудрилась извлечь пользу из гневных комментариев и не опуститься до ответных оскорблений. К слову, артистка уже успела заинтриговать подписчиков скорым продолжением данного ролика.